Um incêndio em um caminhão-tanque chegou a interditar o trânsito na BR-277, no bairro Orleans, em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (04). A ação do Corpo de Bombeiros foi fundamental para evitar mais transtornos com o veículo que não foi totalmente incendiado.

+Leia mais! Briga de torcida gera caos em bairro de Curitiba! Correria, treta e muitas viaturas; Vídeo!

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão-tanque estava carregado de diesel. O motorista avisou aos agentes que o fogo teria começado no sistema de freios, e agiu rapidamente. A rodovia foi totalmente bloqueada.

Após controlar o incêndio e resfriar os tanques, as equipes do Corpo de Bombeiros avisaram as autoridades policiais que a rodovia poderia ser liberada novamente. O trânsito chegou a provocar filas em vários pontos, inclusive no Contorno Sul. Ninguém ficou ferido.

+Viu essa? Prefeito da região de Curitiba é preso pela PM após briga em jogo de futebol

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Você sabia? Música que bombou na Europa foi inspirada em Curitiba! Ouça! Poxa… Curitiba sem presente de Natal? Greca prometeu…Cadê? Turismo ecológico Ilha paradisíaca no Paraná está largada e sem itens Básicos!