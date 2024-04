Um acidente gravíssimo envolvendo um caminhão e um carro deixou três pessoas feridas, na manhã deste sábado (20), na BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. A colisão foi do tipo traseira ocorreu no km 42 da rodovia, no sentido São Paulo. Um homem de 62 anos, que era passageiro do carro, ficou com ferimentos mais graves e precisou de atendimento aeromédico.

Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi deslocado ao local para prestar atendimento aeromédico às vítimas.

Segundo a PRF após o acionamento a aeronave chegou em poucos minutos ao local. A vítima, um homem de 62 anos, foi encaminhada ao Hospital Angelina Caron.

Manda pra Tribuna!

