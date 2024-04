Homem tenta abastecer com nota falsa, faz ameaça com arma fake e é preso na RMC

Na madrugada desta sexta-feira (19), uma ocorrência de repasse de moeda falsa mobilizou policiais militares do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na região central do município de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Ao chegarem ao local, os policiais militares encontraram um homem de 31 anos detido por funcionários de um posto de combustíveis. Segundo relato das testemunhas, o homem chegou ao posto empurrando uma motocicleta que estaria sem gasolina.

LEIA TAMBÉM:

>> Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?

>> O parmegiana mais querido de Curitiba nasceu no berço da boemia do Paraná

O homem então teria solicitado o abastecimento e tentou efetuar o pagamento com uma nota de R$ 50, que foi identificada como possivelmente falsa pelo atendente do local. Ao ser informado de que a nota era falsa, o homem iniciou uma discussão e, tentando intimidar os funcionários do local, levantou a blusa e mostrou o que parecia ser uma arma de fogo, que estava em sua cintura. Um dos seguranças do posto conseguiu deter o homem, acionando a Polícia Militar, que chegou em seguida.

Os policiais militares constataram que a arma que o homem estaria portando se tratava de um simulacro de pistola. De posse dele ainda estavam sete cédulas de R$200, uma nota de R$100 rasgada ao meio e duas cédulas de R$50. O homem de 31 anos foi encaminhado, juntamente com o simulacro e o dinheiro, com indícios de falsificação, à sede da Polícia Federal em Curitiba.

A Polícia Militar orienta a população a denunciar situações como esta, utilizando-se do canal telefônico 190 e Aplicativo 190 PR, para que a corporação possa agir imediatamente. Da mesma forma, reitera a importância da atenção e da adoção de procedimentos seguros durante transações comerciais e financeiras de qualquer espécie, visando a garantia de direitos e a segurança de todos os cidadãos paranaenses.

Sentido único! Atenção motorista! Bairro de Curitiba tem mudança no trânsito a partir desta terça-feira (16) Balanço da gestão “Fenômeno Greca”: popular entre curitibanos e envolvido em polêmicas Eleições 2024 Mais do mesmo? O que esperar das eleições municipais em Curitiba