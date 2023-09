Uma bicicleta compartilhada foi encontrada jogada no Rio Belém, em Curitiba, na sexta-feira (8). O registro foi feito por um internauta, que postou a foto em um grupo no Facebook e comentou a situação.

De acordo com a publicação, a bike estava no meio do rio na Rua Guabirotuba, no bairro Prado Velho, perto da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). “A falta de cuidado e descaso é algo de se pensar”, escreveu o internauta revoltado com a situação.

Bikes com GPS

Em nota, a Tembici, responsável pelo Bike Curitiba, informa que teve conhecimento do ocorrido e a bicicleta foi recuperada. “A empresa conta com uma equipe dedicada a casos de prevenção e perdas e iniciativas em parceria com órgãos de segurança pública. Além disso, todas as bikes tem GPS, e todas essas ações fazem com que a empresa tenha um índice referência, menor que 0,2% de perda em ativos nos sistemas”, diz nota.

A empresa também explica que os usuários que abandonam ou depredam as bicicletas são comunicados sobre o descumprimento da devolução nas estações. “A empresa investe em ações de conscientização e uso correto de seus sistemas”, finaliza comunicado.

Bicicletas vandalizadas

As bicicletas compartilhadas começaram a circular em Curitiba no dia 17 de julho. O serviço conta com 500 bikes e 50 estações, que estão localizadas, principalmente, na região central da capital paranaense.

Essa não é a primeira situação de vandalismo. Em menos de 24 horas depois da inauguração das bikes, uma delas foi encontrada sem o banco e com parte da corrente quebrada.

