Corrente do bem

Desde 2008, o Bazar Solidário Pró-Renal é uma das principais fontes de recursos da Fundação Pró-Renal, entidade beneficente que cuida integralmente de pacientes em tratamento conservador (pré-diálise) para evitar a progressão da doença renal e promover a qualidade de vida.

Aberto à comunidade, o bazar precisa de roupas, calçados, utensílios de cozinha, eletrodomésticos, móveis, artigos de cama, mesa e banho, livros, entre outros. Os recursos arrecadados com a venda dos itens são direcionados ao cuidado integrado de mais de 1,2 mil pacientes por mês.

A renda do bazar é destinada aos serviços do ambulatório de consultas especializadas, prevenção e tratamento do pé do diabético, consultório odontológico, serviço social, psicologia e farmácia.

Economia circular

Além de fonte de sustentabilidade para a instituição, o Bazar Solidário é um exemplo de ação em econômica circular, que tem como premissa o reuso de produtos, aumentando a vida útil dos mesmos e reduzindo a produção de resíduos. E, ainda, a iniciativa contribui com a preservação do meio ambiente e incentiva o consumo consciente.

O Bazar Solidário também segue o objetivo 12 – Consumo e Produção Responsáveis dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ratificando a valorização do ciclo de vida do produto e incentivando a moda circular.

De acordo com uma pesquisa da Ellen MacArthur Foundation, realizada neste ano, 58,8% dos entrevistados preferem comprar roupas de materiais reciclados; 41,1% gostam de consumir roupas que passaram por um processo de renovação; 50% gostam de comprar de marcas que fazem upcycling (reaproveitamento e reutilização com muita criatividade) de roupas de outras estações; e 44,1% preferem comprar roupas de segunda mão.

“Essas informações indicam que o Bazar Solidário é um importante incentivador da economia circular”, afirma a coordenadora do Bazar Solidário Pró-Renal, Cláudia Melo. Segundo ela, “cada vez mais as pessoas estão se conscientizando da importância do reuso, procurando não somente a causa da instituição em si, mas também seguir uma nova tendência de moda que está em alta, fomentando o reaproveitamento, a troca e reuso de tudo que é possível”, conclui.

Doações

Para doar, basta entrar em contato com a Pró-Renal pelos telefones (41) 3312-5415 ou (41) 98404-8135, e agendar a coleta. Uma equipe da instituição fará a curadoria e o posterior recebimento das doações.

O Bazar Pró-Renal fica na Avenida Vicente Machado, 2190. Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

