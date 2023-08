Bazar beneficente em Curitiba tem celulares, eletrônicos e até roupas com preços baixos

A segunda edição do bazar da Maternidade Mater Dei com produtos apreendidos pela Receita Federal será na sexta, dia 11 de agosto, às 9h. É preciso agendar a visita ao bazar pelo telefone (41) 3240-6400, das 8h às 12h e das 13h às 18h. O bazar será realizado na Rua Jacarezinho, 1.000, bairro Mercês.

LEIA MAIS – Nota Paraná milionário premia com R$ 1 milhão; veja quem ganhou

Não será possível realizar troca dos produtos e os mesmos não possuem garantia. É obrigatório a apresentação de RG e CPF do titular para entrada e realização das aquisições.

As compras poderão ser realizadas com dinheiro, cartão de débito e crédito, além do QRCode que também poderá ser usado como forma de pagamento. Compras acima de R$ 100 podem ser parceladas em até 3 vezes no cartão de crédito. Não serão aceitos PIX nem cheque.

VIU ESSA? Restaurante de supermercado de Curitiba conquista clientes com cardápio caprichado

Cada pessoa tem direito a comprar até R$ 700 ou um único item acima desse valor.

Eletrônicos, brinquedos e outros artigos

Essa é a oportunidade de adquirir produtos como celulares, eletrônicos, vestuários, maquiagem, brinquedos, pesca entre outros. “A mercadoria oferecida para venda é de qualidade, assim como no comércio, mas com menor preço”, como ressalta a Diretora Geral da maternidade, Irmã Iracema.

LEIA AINDA – Curitibano de 69 anos enfrenta desafio de atravessar o Canal da Mancha

A Mater Dei é a maternidade que mais realiza partos pelo SUS no Paraná, e a arrecadação com o bazar vai colaborar com os custeios da maternidade. “Visto que a maternidade é 100% SUS, esse bazar vem para fortalecer”, destaca a Irmã Iracema.

Serviço

Bazar da Maternidade Mater Dei

Local: Rua Jacarezinho, 1.000, Mercês.

Data: 11 de agosto, das 9h às 16h.

Agendamento: (41) 3240-6400, das 8h às 12h – 13h às 18h

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal