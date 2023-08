Curitibano de 69 anos enfrenta desafio de atravessar o Canal da Mancha

O empresário curitibano Joel Kriger com 69 anos não conseguiu cruzar nesta quinta-feira (10) o Canal da Mancha, que separa a Inglaterra da França. Devido a hipotermia, Joel teve que desistir ao longo do caminho após 12 horas nadando.

Uma equipe esteve junto na preparação com o Joel, considerado um dos grandes atletas paranaenses. É montanhista, alpinista, nadador, triatleta, engenheiro e empresário, sendo o brasileiro mais velho a conquistar o cume do Everest.

Essa foi a quarta tentativa de cruzar o Canal da Mancha, sendo que dessa vez faltou um pouco mais de três quilômetros. Em conversa com o jornal Meio Dia Paraná, da RPC TV, Joel disse que conseguiria ter continuado no objetivo, mas atendeu ao pedido da equipe que notou o cansaço. Por uma medida de precaução, o nadador retornou ao barco de apoio.

