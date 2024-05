Três bairros de Curitiba e nove de Colombo, na Região Metropolitana, podem ficar sem o abastecimento de água nesta terça-feira (28). De acordo com a Sanepar, será feita uma intervenção na rede de distribuição das 8h30 às 16h, com normalização prevista para as 7h da manhã de quarta-feira (29).



Em Curitiba os bairros afetados são:

Atuba

Santa Cândida

Tingui



Em Colombo os bairros afetados são:

Campo Pequeno

São Gabriel

Osasco

Monza

São Gabriel

Curitibano

Roça Grande

Rio Pequeno

Rio Verde

A orientação da Sanepar é para uso consciente da água.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. De acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

