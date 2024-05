Esfriou! E, vem mais frio por aí. O dia amanheceu gelado nesta terça-feira (28) com 8ºC, em Curitiba. Mas, para quarta-feira (29), a mínima prevista é de 6ºC, porém, a combinação das geadas com o tempo aberto pode dar a sensação de ainda mais frio.

Mesmo com o sol brilhando, as temperaturas não sobem e a máxima não deve passar dos 16ºC na capital paranaense. O anoitecer desta terça-feira já vai ser gelado, com os mesmos 8ºC da manhã.

Para a quarta-feira, há previsão de geadas em boa parte do Paraná. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as regiões Oeste, Sul, Centro, Campos Gerais, parte da Região Metropolitana de Curitiba e até mesmo em áreas um pouco ao Norte.

Até a próxima sexta-feira (31), ou seja, durante o feriado de Corpus Christi, a previsão é de Sol com temperaturas baixas em todo o estado. Londrina, no Norte, por exemplo, também deve ter mínima de 6ºC e máxima de 21ºC.

O que causa esse frio é um ciclone extratropical que atua próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e empurra o ar polar para Santa Catarina e Paraná.

