Um novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) foi inaugurado em Curitiba, na terça-feira (2), no Bairro Alto. O CMEI Maria Antônia Schuartz, que é o 233º da rede municipal de ensino, fica na Rua José de Oliveira Franco, 2.810.

Segundo a prefeitura, a unidade tem capacidade para atender 102 crianças de berçário e maternal e conta com fraldários, lactário, espaço Mama Nenê (para as mães amamentarem) e solários. As crianças que vão preencher as vagas abertas estão sendo chamadas via Cadastro Online.

A entrega do CMEI faz parte da programação especial pelos 331 anos de Curitiba e contou com a presença do prefeito Rafael Greca.“Este CMEI é uma riqueza para o Bairro Alto do Atuba e representa a qualidade do ensino que queremos para nossas crianças, que já são 56 mil na Educação Infantil”, disse o prefeito.

Reforma em antigo CEI

O novo CMEI recebeu investimentos de R$ 1 milhão da Prefeitura de Curitiba e ocupa as instalações do antigo Centro de Educação Infantil (CEI) Santa Bertilla Boscardin, que existia há 39 anos no local.

O CEI tinha como mantenedoras as irmãs Raquel e Regina, primas da Santa Bertilla, duas senhoras que não tinham mais condições de saúde para manter a entidade em funcionamento. Para suprir a demanda da Educação Infantil e garantir a continuidade e tradição do estabelecimento na região, a Secretaria Municipal da Educação fez reforma e ampliação para o atendimento de bebês e crianças.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, frisou a qualificação dos espaços na rede municipal de ensino, que receberam equipamentos e móveis novos, além dos Faróis Móveis. “Nosso cuidado envolve o pedagógico e a infraestrutura”, disse a secretária.

