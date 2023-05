Arroz, feijão, ovos e sardinha em oferta! Estes produtos estão na lista da Semana da Economia, dos Armazéns da Família de Curitiba e Região Metropolitana. A promoção vai desta terça-feira (25) até o próximo sábado (6).

O pacote de arroz parboilizado (5 kg) da Marca Sabor Sul vai sair por R$ 11,90, o feijão preto (1 kg) da marca Catarina por R$ 3,90 e a dúzia de ovos da marca Carminatti por R$ 5,99. Já a lata de sardinha em óleo comestível (125 gramas) das marcas Nautique, Palmeira e Coqueiro vai custar R$ 2,95 cada.

E continua valendo por mais uma semana, ou enquanto durarem os estoques, a promoção do pacote de farinha de trigo (1kg) da marca Arapongas, vendida por R$ 2,79.

A Semana da Economia é coordenada pela Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN). Veja quem pode comprar no Armazém da Família e cadastre-se.

Quem frequenta as lojas dos Armazéns da Família e aproveita as Semanas da Economia, para encher a dispensa de casa, sabe que encontra menores preços em produtos de qualidade, nas unidades do programa.

35 unidades em Curitiba

Em Curitiba, o programa Armazém da Família reúne 35 unidades que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza mais baratos que no varejo, em média.

Hoje, são mais de 360 mil famílias com renda até cinco salários mínimos da capital cadastradas no programa da Prefeitura, beneficiando um milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que podem fazer compras nas unidades.

Na RMC são 14 municípios conveniados com 82,5 mil famílias cadastradas, beneficiando cerca de 280 mil pessoas.

O atendimento nos 35 Armazéns da Família de Curitiba é feito de 3ª a 6ª feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.

