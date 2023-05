O feriado do Dia do Trabalho (1º) é uma boa oportunidade para aproveitar a segunda-feira ao lado da família, em uma mesa recheada de bolos, tortas e salgados. O café colonial já virou tradição por aqui e que tal unir preço acessível com um passeio diferente?

LEIA MAIS – Feriado em Curitiba? Cinco programas para aproveitar a folga

A Tribuna do Paraná separou cinco dicas de locais que oferecem boa alimentação em belas paisagens junto à natureza. Além disso, estes cafés são conhecidos pelo bom atendimento, preço justo e deliciosas opções gastronômicas, para todos os públicos.

LEIA AINDA – Thiaguinho agita 18 mil curitibanos na Pedreira com show ‘Tardezinha’

Cinco cafés coloniais em Curitiba ou pertinho

1. Casarão Café Colonial

O Casarão Café Colonial. Foto: Reprodução

Com 20 anos de serviço, O Casarão Café Colonial está localizado na Colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana. No buffet do café colonial é possível encontrar receitas antigas e bastante tradicionais de família, como o exclusivo bolo de vinho. Além disso, o “Delícia em Camadas”, a torta de limão e o pão de cebola são considerados os destaques das mesas.

O valor por pessoa é R$ 49 e crianças de 5 a 9 anos pagam R$ 24. Aberto aos sábados, domingos e feriados, das 11h às 19h

Endereço – Rua João Berger, 6129 – Colônia Mergulhão, São José dos Pinhais Telefone: (41) 99750-3326

@colonialcasaraocafe

2. Confeitaria Kliewer

Em funcionamento desde 1991, esse lugar merece uma visita com mais tempo. Um passeio mais longe comparado aos outros estabelecimentos, mas perfeito para se deliciar com ótimos doces. A Confeitaria Kliewer está localizada na Colônia Witmarsum, em Palmeira, na região dos Campos Gerais. A confeitaria é uma excelente opção para quem deseja aliar a boa alimentação com relaxamento em meio à natureza.

O buffet é servido até às 17h, inclusive nos fins de semana. O valor por pessoa é R$ 53, sendo que crianças de 5 a 10 anos pagam meia.

Endereço: Av. Presidente Ernesto Geisel, 2817, Palmeira

Telefone: (42) 98405-7921



3. É da Pam

Café Colonial É da Pam. Foto: Divulgação/Facebook.

O restaurante e café colonial É da Pam é um espaço de convívio entre familiares e amigos, em um ambiente rural, de sossego e tranquilidade. Um oásis em meio à correria do dia-a-dia

Localizado em Colombo, em uma chácara bem próxima a Curitiba, em uma região de belas paisagens e ar puro, o cliente vai encontrar aquelas delícias do fogão à lenha, que só mesmo a vovó sabe preparar. Bolos, tortas, pavês, geleias e outros produtos são todos produzidos na própria chácara. No total, são aproximadamente 70 itens.

É possível desfrutar do buffet de café colonial rural aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 19h. O valor é de R$ 60, sendo que crianças de 0 a 4 anos não pagam e às de 5 a 9 pagam metade.

Endereço: Estrada da Ribeira, 575, Colombo.

Telefone: (41) 3666-3357

@edapamrestaurante

4. Merano Gastronomia

Nem só de comida italiana vive Santa Felicidade, o bairro mais gastronômico de Curitiba. A Merano oferece um belo café colonial com produtos artesanais, doces e salgados variados, pães caseiros e receitas deliciosas, que irã tornar sua tarde mais gostosa.

Para desfrutar o buffet no Dia do Trabalho, o valor é de R$42,90. Crianças de 6 a 9 anos pagam meia. O horário é das 15h30 às 20 horas.

Endereço: Avenida Manoel Ribas, 6935, Santa Felicidade

Telefone: 3372-1621

5. Chácara Sant’Ana

Café da Chácara Sant’Ana . Foto: Divulgação

Um local em que a família vai se sentir em casa. Há a possibilidade de passar o dia inteiro (day use), mas caso queira aproveitar apenas o café colonial , o visitante pode entrar no espaço a partir das 14h. Os destaques ficam para a bolo de fubá cremoso, torta de limão, empadão e quiche.

O valor é da R$ 40 por pessoa e crianças de 4 a 11 pagam meia. Importante reservar antes, caso vá em um grupo grande.

Endereço: R. Miguel Filus, 300 – Jardim O Bom Pastor, Campo Magro

Telefone: (41)99833-1632

@chacarasantanapr

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?