Sábado (29) de tardezinha só deu samba e pagode na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. O cantor Thiaguinho fez 20 mil curitibanos cantarem e dançarem por mais de três horas, num coro bonito cheio de nostalgia. Entre as clássicas, Fundo de Quintal, Arlindo Cruz, Exaltasamba, Djavan, Só Pra Contrariar, Art Popular e Raça Negra.

O show ‘Tardezinha’, que comemora os 20 anos de carreira do cantor, rodou pelo país. Um clima barzinho no fim da tarde, o palco ficou instalado no meio do espaço da Pedreira. Havia camarotes em duas das laterais, e público ao redor de todo o palco. Mesmo com público em todas as direções, Thiaguinho brincou e interagiu com toda a galera com a simpatia e carisma de sempre.

Foto: @xuulioo / @framesbr

Pontualmente, às 17 horas, a banda subiu ao palco e começou a festa. O público se divertiu, aproveitou a tarde de sábado escutando o pagodinho e cervejinha – a latinha estampada com a foto do Thiaguinho. Aliás, balde de bebida personalizado, que poderia ser levado pra casa e virar uma super bolsa descolada de verão. Os copos do bar também confeccionados com a estampa do show – um bom souvenir pra levar pra casa.

O cantor apresentou grandes sucessos da sua carreira: Caraca, Muleke!, Desencana, Ousadia e Alegria, Livre pra Voar – dos tempos com o Exaltasamba. Até quem não é do pagode com certeza não deixaria de cantar os sucessos que ele relembrou dos clássicos do Pagode anos 90/2000 com ‘Domingo’, ‘Cheia de Manias’ e ‘O Show tem que Continuar’ . Teve espaço também para o MPB de Djavan com ‘Meu Bem Querer’ e ‘Flor de Lis’.

Depois de pouco mais de três horas de show com grandes sucessos e muito coro do público, Thiaguinho encerrou o espetáculo com fogos no céu. Noite cheia de alegria, com sorrisos estampados no rosto de todos que voltavam para a casa. Missão cumprida, Thiaguinho. Os curitibanos agradecem.

