A jornalista Dulcinéia Novais, repórter ícone da RPC, filiada da Globo no Paraná, foi convidada especial do programa É de Casa, na manhã deste sábado (29). Em um papo com a jornalista Maria Beltrão, Dulcinéia contou falou sobre a carreira de jornalista, relembrou reportagens icônicas da carreira. A jornalista aproveitou para ensinar como fazer o clássico curitibano: Receita de carne de onça.

Entre os destaques estão o nascimento dos quadrigêmeos do Paraná, o acompanhamento do caso do Padre do Balão, que inclusive completou 15 anos neste mês de abril. Neste caso, Dulcineira fez a pergunta crucial que acabou marcando a morte do religioso. Ela perguntou se era seguro “voar” naquelas condições, o padre respondeu então que ele ficaria acima das nuvens, o que acabou se tornando um meme no país.

Além disso, Dulcineia relembrou os desafios da reportagem durante a pandemia de covid-19 e claro, o gosto pela culinária, que acabou ficando em destaque durante a pandemia. Dulcineia recebia desafios na cozinha e os completava de uma maneira tranquila e divertida, aliviando o clima tenso gerado no auge da doença que afetou a vida de todos os brasileiros. Relembre aqui como era o quadro!

Receitas de Dulcineia Novais no É de Casa!

A jornalista não podia deixar de passar pelo É de Casa sem bolar boas receitas. Um prato principal e uma sobremesa foram preparados pela jornalista no programa. No prato principal a famosa Carne de Onça de Curitiba e, na sobremesa, uma deliciosa Banoffe.

Reprodução/Globo.

Veja que incrível

