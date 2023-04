Vai ficar em Curitiba no feriado de segunda-feira (1º), Dia do Trabalho? Para aproveitar em família, várias atrações estão programadas para os próximos dias na cidade. E melhor: para todos os bolsos. São atividades que podem colocar a criançada perto da natureza, ensinar a magia do circo ou até mesmo gerar um aprendizado sobre Curitiba.

São cinco dicas com lugares abertos ou fechados, passeios em parques e sugestões para uma boa alimentação em grupo. Aproveite e bom feriado!

1. Humor infantil

O Teatro Positivo está com duas opções de shows no fim de semana para crianças e adultos. No sábado (29), chega ao palco o YouTuber infantil Enaldinho, com o espetáculo O Mistério do Circo, às 18h. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 280 reais, disponíveis na bilheteria física do teatro ou por meio do Disk Ingressos (com acréscimo de taxas).

2. XV de Novembro e Centro Histórico

Para quem gosta de bater perna pela cidade, uma ótima opção é caminhar pelo calçadão da rua XV de Novembro e conhecer o comércio local. Nas proximidades, estão o Largo da Ordem com museus e restaurantes, a Catedral Basílica de Curitiba e a Biblioteca Pública do Paraná, que promove atividades gratuitas para toda a família no sábado.

Para o almoço, que tal a feijoada no Bife Sujo? O tradicional restaurante localizado na Rua Saldanha Marinho, no Centro de Curitiba, segue firme com o mesmo propósito da fundação na década de 70, de servir todos sem diferenças.

3. Música ao vivo a céu aberto

Ainda no sábado, o público curitibano pode desfrutar do Música no Terraço, a nova programação a céu aberto com música ao vivo, alta coquetelaria e cardápio com inspiração espanhola, do wine & cocktail bar Five Lounge, anexo ao complexo The Five, localizado no Batel.

Com shows de jazz, blues, soul e rock gratuitos, os eventos acontecem das 16h às 20h, e possuem um menu exclusivo de tapas espanholas e demais pratos assinados pelo chef Silvonei Souza. Com ocupação total de 45 pessoas, o espaço conta com poltronas, sofás e lareiras para apreciar a vista independente do clima. Há, ainda, a opção de after no próprio Five Lounge, que fica aberto até 0h30 todos os dias.

4. Rota turística

Escolher apenas um dentre os 45 parques da capital é difícil. Que tal conhecer os principais ou até mesmo todos? A Linha Turismo percorre 26 pontos turísticos em 48 quilômetros de trajeto, que dura cerca de 3 horas sem contar as paradas. Com entrada de R$ 50, é possível embarcar e desembarcar diversas vezes durante o período de 24h.

5. Etnias e gastronomia

Nada melhor que conhecer a diversidade étnica da capital pela gastronomia. Imigrantes europeus, asiáticos, árabes e até mesmo das Américas estão representados em restaurantes especializados da capital, como o tradicional Bar do Alemão, no Largo da Ordem. Em Santa Felicidade, concentram-se os principais restaurantes de origem italiana, além de chocolaterias e adegas com rótulos de produtores locais.

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?