Faria residência médica no exterior

O médico Rafael Medina dos Santos, de 31 anos, nascido no Paraná, morreu afogado em uma praia de Florianópolis, em Santa Catarina. O afogamento foi neste domingo (30), na Praia dos Ingleses, onde ele estava reunido com amigos, em uma despedida antes de embarcar para os Estados Unidos, onde faria residência médica na Universidade do Colorado.

De acordo com o portal G1, o médico foi levado pela correnteza por volta das 17h e chegou a ficar minutos submerso, antes de ser retirado da água. Socorrido pelos bombeiros, ele chegou a passar por procedimentos de tentativa de reanimação. Sua morte comoveu amigos e familiares, que lamentaram nas redes sociais.

Residência médica nos EUA

Natural de Maringá, Rafael passava o feriado em Florianópolis com um grupo de amigos. O jovem médico cursou medicina na Universidade Estadual de Maringá, se formou há menos de um ano e se preparava para a residência médica no exterior. Rafael havia divulgado em suas redes sociais, no sábado (29), que iria para os Estados Unidos.

Em outra postagem nas redes, Rafael publicou foto com seus pais e demonstrou orgulho de sua trajetória: “De filho de costureira e vendedor de doces crescido na zona rural brasileira até futuro médico residente de clínica médica na Universidade de Colorado nos EUA. Nunca deixe as pessoas dizerem que seus sonhos são grandes demais pra você”, publicou.

CRM-PR lamenta morte

O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) lamentou a morte do jovem médico maringaense Rafael Medina dos Santos e divulgou uma nota de pesar em seu site.

“As condolências da classe médica aos familiares e amigos do médico, que tinha se formado em meados do ano passado pela Universidade Estadual de Maringá e estava registrado no CRM desde 25 de agosto”.

