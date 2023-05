A motorista envolvida no acidente que causou a morte do motoboy Lucas Hudson dos Santos, de 25 anos, no último sábado, foi presa pela Policia Civil do Paraná (PCPR). Ela dirigia embriagada um veículo EcoSport quando colidiu com uma moto no começo da tarde de sábado (29), na Rua Eduardo Sprada, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Após a batida, a mulher de 46 anos foi encaminhada a um hospital para receber atendimento. Depois de ter alta, foi até a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) para prestar esclarecimentos sobre o acidente.

A motorista tinha ingerido bebida alcoólica. O exame do bafômetro apontou 0,31 mg/l de álcool. Ela deve responder por homicídio culposo , quando não há intenção de matar – do jovem Lucas Santos.

O acidente

A batida entre um veículo EcoSport e uma moto no sábado causou preocupação no local do acidente. O cenário foi de assustar, com moto e carro completamente destruídos, além de peças espalhadas, terra na pista e uma árvore atingida.

Segundo relatos de testemunhas, a condutora da EcoSport invadiu a pista contrária e acertou a motocicleta do jovem. Com a forte batida, Lucas morreu no local. Amigos e familiares mostraram indignação nas redes sociais ao comentar da perda de Lucas.

O corpo do motoboy de 25 anos foi velado no domingo (30), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

