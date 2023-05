Um grave acidente na manhã desta segunda-feira (1º), no bairro Jardim Curitiba, em Colombo ,na Região Metropolitana, vitimou um homem de 31 anos e deixou outras duas pessoas feridas. O motorista que causou a batida estava alcoolizado e atingiu – em alta velocidade – trabalhadores que estavam na calçada. O homem ainda machucou a filha que estava no veículo e sofreu diversas fraturas por conta da colisão em alta velocidade. O condutor está preso.

O motorista estava em alta velocidade quando perdeu o controle do Palio Weekend em uma curva do bairro, na Rua João Henrique da Rosa, atingindo duas pessoas que estavam fazendo uma reforma na frente de uma residência. O homem que morreu trabalhava na calçada e era pedreiro. O outro colega tem 29 anos e foi encaminhado ao hospital Evangélico Mackenzie com ferimentos na perna e queixo.

Outra pessoa ferida é a filha do motorista de apenas 9 anos de idade. Ela foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador com ferimentos na coluna.

Carro não conseguiu fazer a curva em alta velocidade e atropelou pedreiro que trabalhava na rua. Foto: Reprodução/RPC/Bom Dia Paraná.

Passagem pelo Polícia

De acordo com o investigador Fábio da Polícia Civil, o motorista tem passagens policiais e, nesta semana que se inicia iria colocar tornozeleira eletrônica. “Ele ia colocar a tornozeleira depois do feriado”, comentou o investigador em entrevista para a RPC.

Bêbado ao volante

Ao ser preso, o condutor passou pelo teste do bafômetro que apontou o consumo de bebida alcoólica ( 0,84 mg/L). O rapaz está preso e foi conduzido até a Delegacia do Alto Maracanã.

Neste final de semana outro acidente envolvendo uma motorista embriagada deixou um motociclista morto. Foi na Avenida Eduardo Sprada, na CIC, em Curitiba, num trecho em que a velocidade máxima é de 30 Km/h.

Foto: Reprodução/RPC/Bom Dia Paraná.

