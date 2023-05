As estradas que cortam Curitiba e que ligam a destinos como o litoral paranaense ou o litoral de Santa Catarina não estão tendo grande movimento nesta manhã de segunda-feira (1), feriado do Dia do Trabalho. O principal entrave foi na Estrada da Graciosa, que chegou a ficar interditada por causa das chuvas e do risco de desmoronamento, mas que foi liberada a partir das 9h para o trânsito.

BR-277 fluxo liberado

Já na BR-277, não há registro de filas em ambos sentidos. Vale reforçar que existe um desvio operacional no Km 33 aonde parte da pista afundou e ficou interditada.

BR-376 sem bloqueios

Na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, o fluxo segue sem fila nas rodovias BR-116/PR (Contorno Leste), e BR-101/SC em ambos os sentidos.

Graciosa liberada

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) havia interditada preventivamente a Estrada da Graciosa (PR-410) na noite deste domingo (30), a partir das 19h. Mas já foi reaberta às 9h da manhã desta segunda-feira (1º de maio).

A medida foi necessária devido ao acúmulo de chuvas na região nos últimos dias, que levam a novos escorregamentos e podem colocar usuários em risco.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

Acompanhe pelo Twitter

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?