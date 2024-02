Uma maleta suspeita próxima ao autoatendimento da Caixa Econômica Federal, no Centro de Curitiba, mobilizou equipes da Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (20). O pacote suspeito foi identificado pelo vigilante da agência, localizada na Avenida Comendador Araújo, no Centro de Curitiba.

Temendo se tratar de uma bomba, o funcionário acionou a Polícia Militar (PM) para averiguar a situação. Os comércios que ficam próximo à agência foram evacuadas por motivo de segurança.

De acordo com a Polícia Militar (PM), por motivos de segurança não há como precisar o conteúdo da bolsa. O Esquadrão Antibombas foi acionado para verificar a possibilidade de um artefato explosivo na mala de aproximadamente 70 centímetros. A quadra da Avenida Comendador Araújo foi isolada pelas esquipes policiais.

A ocorrência segue em andamento. Em breve mais informações!

