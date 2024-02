A polícia Civil do Paraná investiga a morte do venezuelano Luis Alexander Vera Munis, de 38 anos, após uma briga de trânsito na madrugada do último domingo (18), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O homem morreu no local da confusão, flagrada por câmeras de segurança da região.

Imagens mostram um veículo prata conduzido pela vítima fechando um outro carro preto. Logo depois Luis desce do carro e segue em direção ao veículo preto. A polícia segue investigando a fim de identificar a autoria do crime e esclarecer a dinâmica do fato. Luis foi arrastado e caiu morto em um local perto da esquina onde houve o acidente.

O caso

De acordo com informações da Polícia Civil, Luis e o cunhado estavam em um veículo, voltando de uma festa. Em um semáforo, já perto de casa, eles bateram em outro carro. Os envolvidos no acidente começaram a brigar e foram seguindo a discussão até a esquina da casa do venezuelano.

Luis, que estava dirigindo, desceu do carro e foi até a janela do outro motorista. Nesse momento, o carro avançou e atropelou a vítima. O venezuelano não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

“Ela [a briga] se iniciou quadras antes em razão de uma pequena colisão em que o veículo em que estaria o autor, teria colidido com o veículo da vítima. Continuaram as discussões, até que em determinado momento, a vítima acabou por sair do seu veículo e, aproveitando essa oportunidade, o autor que estava dirigindo o outro veículo acabou atropelando a vítima”, disse o delegado da Polícia Civil, Vyctor Grottl, em entrevista para o telejornal Meio Dia Paraná.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na identificação e localização do suspeito. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou 0800-643-1121, diretamente à equipe de investigação.

