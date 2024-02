Venezuelano morre atropelado após briga de trânsito em Curitiba

Um venezuelano de 40 anos morreu atropelado após uma briga de trânsito que aconteceu na madrugada de domingo (18), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O homem foi identificado como Luis Alexander Vera Munis.

O atropelamento aconteceu na madrugada, por volta das 4 horas, entre as ruas Apucarana e Urai, na esquina da casa da vítima. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento da região.

De acordo com informações da Polícia Civil, Luis e o cunhado estavam em um veículo, voltando de uma festa. Em um semáforo, já perto de casa, eles bateram em outro carro. Os envolvidos no acidente começaram a brigar e foram seguindo a discussão até a esquina da casa do venezuelano.

Luis, que estava dirigindo, desceu do carro e foi até a janela do outro motorista. Nesse momento, o carro avançou e atropelou a vítima. O venezuelano não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

“Ela [a briga] se iniciou quadras antes em razão de uma pequena colisão em que o veículo em que estaria o autor, teria colidido com o veículo da vítima. Continuaram as discussões, até que em determinado momento, a vítima acabou por sair do seu veículo e, aproveitando essa oportunidade, o autor que estava dirigindo o outro veículo acabou atropelando a vítima”, disse o delegado da Polícia Civil, Vyctor Grottl, em entrevista para o telejornal Meio Dia Paraná.

A polícia ainda não identificou o motorista que atropelou Luis. As investigações continuam. Estão sendo coletados depoimentos e imagens de câmeras de monitoramento para descobrir o autor.

