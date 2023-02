A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu um adolescente, de 16 anos, suspeito de produzir e distribuir conteúdo pornográfico. A apreensão foi realizada na quarta-feira (08), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Durante a ação, foram encontrados arquivos de pornografia infantil armazenados no telefone celular e no notebook do adolescente. O menor de idade filmava a irmã, de 3 anos.

Denuncie!

A Polícia solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra produzir e distribuir conteúdo pornográfico. As denúncias podem ser feitas através do 197, da PCPR e 181 do Disque-Denúncia.

