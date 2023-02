Curitiba deve ter 37 novas lombadas eletrônicas funcionando até a metade deste ano. As instalações dos primeiros equipamentos já estão previstas para começar nas próximas semanas. A velocidade permitida desses equipamentos é de 40 km/hora. As lombadas são radares de velocidade que possuem display informativo para os motoristas. A informação é da Superintendência de Trânsito (Setran).

Segundo a Setran, com as novas lombadas, a capital deve dobrar o número de equipamentos que funcionam em pontos de movimento intenso de veículos, perto de escolas e unidades de saúde. Ao todo, serão 75 equipamentos. Curitiba já tem 38 lombadas como essas em operação.

“Para cada ponto, é realizado um estudo técnico para entender a necessidade de instalação de radar de velocidade. Também é feito um estudo do número de ocorrência de acidentes ou potencial ocorrência na região”, disse a superintendente de Trânsito de Curitiba, Rosangela Maria Battistella, ao jornal Meio Dia Paraná.

A prefeitura ainda não disponibilizou os locais exatos da instalação das novas lombadas eletrônicas, mas deu pistas. “Nós temos binários novos implantados na cidade. A gente sabe que, quando há um binário novo, a tendência, muitas vezes, é o usuário da circulação viária aumentar a sua velocidade. A gente vê que, aí, há um potencial de risco. Então, muitas vezes, em binários novos, a gente também já coloca um equipamento de fiscalização”, finalizou a Rosangela Battistella.

Fiscalização nas ruas de Curitiba

Ao todo, somando o número de lombadas eletrônicas e radares de postes, Curitiba conta com 155 locais com esse tipo de fiscalização. A capital possui variados limites de velocidade sob fiscalização, que vão de 40 km/hora a 70 km/hora, dependendo do trecho.

Vale destacar que os novos radares de poste instalados em Curitiba já não se limitam a fiscalizar veículos em um ponto único e curto de um trecho da via. Esses equipamentos têm um alcance mais longo do que os radares antigos. Ou seja, o motorista deve respeitar a velocidade permitida em todo o trecho, com uma distância maior.

