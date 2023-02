Será que você convive com psicopatas e nem imagina? De acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), a psicopatia é um transtorno de personalidade caracterizado por um desprezo das obrigações sociais, falta de empatia para com os outros e onde há um desvio considerável entre o comportamento e as normas sociais estabelecidas.

De acordo com a a Ph.D em Neurociências, Dra em Psicologia, Mestre em Psicanálise e Neuropsicóloga especialista no tratamento de diversos transtornos, Roselene Espírito Santo Wagner, o comportamento do psicopata não é facilmente modificado pelas experiências adversas, inclusive, pelas punições.

“Existe uma baixa tolerância à frustração e um baixo limiar de descarga da agressividade, inclusive da violência. Existe uma tendência a culpar os outros ou a fornecer racionalizações plausíveis para explicar um comportamento que leva o sujeito a entrar em conflito com a sociedade”, explicou.

De acordo com Dra Leninha, toda emoção gera uma reação fisiológica. Porém, isso não se aplica aos psicopatas.“A psicopatia tem como traço mais característico o autocontrole e autorregulação emocional, ausência de culpa ou remorso. Portanto, reduzindo os sintomas fisiológicos da expressão emocional. Por isso há casos de pessoas – psicopatas- que enganam do detector de mentiras, pois controlam a respiração, batimento cardíaco, pressão arterial, suor, sintomas fisiológicos ligados a forte impacto emocional”, disse.

Ainda segundo a psicóloga, os psicopatas podem “trapacear” nos interrogatórios, mesmo usando o polígrafo. Pois, o sistema límbico, região cerebral onde são processados os afetos humanos, no cérebro do psicopata, tem um hipofuncionamento, quer dizer uma redução da elaboração das emoções e sentimentos e falta se empatia.

“Com o avanço das neuro imagens, hoje sabemos que o cérebro do psicopata têm conexões reduzidas na interação das áreas cerebrais: do córtex pré-frontal ventro-medial (responsável pela empatia e culpa) e a amígdala (a parte do cérebro que medeia a ansiedade e o medo). São pessoa que apresentam um compartamento audacioso, cerebral, racional, estratégico, palenjador, com ausência de culpa ou remorso, medo ou indecisão. São altamente audaciosos, sedutores, envolventes, conquitadores, manipuladores, bem articulados, inteligentes”, contou.

Existem dois tipos de relação: Sujeito X sujeito, sujeito X objeto. Os psicopatas se relacionam com tudo e todos, de maneira a objetificar o outro, “coisificando” a relação em seu benefício, material, de status social, comercial, entre outros.

“Transtornos de personalidade, considerados antissociais são um modo de ser, que inclui características como: personalidade amoral, antissocial. Possuem comportamentos comuns e outros característicos do quadro. A relação entre eles se dá pelo fato de haver desvio considerável de comportamento em relação as normas sociais estabelecidas pela sociedade”, explicou.

Os psicopatas e sociopatas são os que geram maior interesse das pessoas e que mantém relação com ações criminosas. “Portadores de Transtorno de Personalidade como psicopatia e sociopatia, são pessoas que possuem magnetismo pessoal, são fascinantes, atraentes, interessantes, mas só buscam por relações que possa ser fonte de algum interesse, que supra momentaneamente uma necessidade para um plano maior, que le sempre tem. A vida para essas pessoas é sempre uma escalada pessoal, onde todos servem de escada para que ele atinja o topo da montanha e desfrute da melhor vista”, finalizou.

