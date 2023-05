Adolescente esposa do prefeito de Araucária manda recado em rede social

O prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini, 65 anos, voltou a ganhar as redes sociais na noite de sexta-feira (5). A esposa dele, a adolescente Kauane Rode Camargo, 16 anos, postou uma foto do casal com uma legenda demonstrando que os dois parecem não se importar com a repercussão midiática que o casamento deles tomou, há algumas semanas.

Críticas à administração da cidade da região metropolitana de Curitiba também ganharam força após a nomeação da sogra, logo em seguida ao casamento, para o cargo de secretária de Cultura e Turismo. Após a repercussão, a sogra foi exonerada.

Na fotografia publicada na sexta, a adolescente escreveu: “O que importa, sinceramente… É que não nos importamos!”.

Entenda o caso

A repercussão do casamento do prefeito de Araucária e a nomeação da mãe dela como secretária na cidade gerou uma reviravolta na administração. Com salário bruto de R$ 14 mil, segundo portal da transparência do município, o prefeito decidiu exonerar a sogra Marilene Rôde do cargo.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial do município. Marilene tinha sido nomeada para o comando da secretaria em 13 de abril de 2023, poucas horas depois do prefeito se casar. A diferença de 49 anos entre o casal virou o principal assunto na cidade e nas redes sociais.

Na época, em nota, a prefeitura de Araucária disse que a servidora em questão reunia as “condições necessárias para o exercício do cargo, uma vez que possui 26 anos de experiência no serviço público”.

Miss

Em 2022, a adolescente foi eleita 2.ª princesa teen Araucária. Nas redes sociais, é possível encontrar imagens promocionais da adolescente, utilizadas durante a participação no concurso.

Casamento

O prefeito de Araucária casou-se com a adolescente no dia 12 de abril deste ano. O casamento do político atendeu o pré-requisito legal, no qual os pais podem consentir com o casamento de adolescentes a partir de 16 anos de idade.

Conforme o Código Civil Brasileiro, a partir da celebração, a pessoa é emancipada, isto é, passa a ter capacidade legal para assinar documentos, administrar seus próprios bens e finanças, iniciar e responder a processos judiciais, abrir contas bancárias em seu próprio nome e realizar transações comerciais, entre outros.

