Unidade de Saúde de Curitiba fecha para reformas a partir de segunda

A partir de segunda-feira (08), a Unidade de Saúde (US) Campina do Siqueira (Rua General Mário Tourinho, 1.864) entra em fase final de obras e precisará ser fechada para esta fase da reforma. A previsão é que a unidade esteja pronta e seja reaberta até o final de agosto.

Diante da interrupção do atendimento no local, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) montou um esquema especial durante este período. Os 36.308 usuários da US Campina do Siqueira poderão procurar atendimento em qualquer umas das três unidades mais próximas: São Braz (Rua Antônio Escorsin, 1.960), Orleans (Avenida Vereador Toaldo Tulio, 4.577) e União das Vilas (Rua Frederico Escorsin, 314).

O atendimento de gestantes e odontologia e a entrega de fitas de glicemia e de bolsas de colonoscopia para pacientes vinculados à unidade Campina do Siqueira ficarão concentrados exclusivamente na Unidade de Saúde São Braz, durante o período de obras.

“Esse momento vai exigir uma boa dose de paciência e compreensão da população. Pedimos apoio neste momento, porque estaremos trabalhando para entregar uma unidade de saúde mais qualificada e com mobiliário novo depois das obras”, avisa a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

Em caso de queixas leves de saúde (sintomas recentes e que causam desconforto e a necessidade de atendimento no dia), a população de 18 a 50 anos, residente em Curitiba, pode contar com teleatendimento e videoconsulta pela Central Saúde Já Curitiba, ligando 3350-9000.

Além da unidade Campina do Siqueira, estão fechadas para reforma as unidades Irmã Tereza Araújo e Trindade I. A unidade Ouvidor Pardinho passa por reformas, mas sem interrupção do atendimento.

Serviços previstos

Entre os serviços que estão sendo realizados na Unidade de Saúde Campina do Siqueira estão troca do piso, revisão da cobertura, instalação de pontos elétricos e hidráulicos para melhorar a ergonomia durante os atendimentos, substituição de acabamentos elétricos e hidráulicos, abertura de vão em parede para possibilitar melhor ventilação no corredor de espera, impermeabilização do piso da área de circulação, execução de caixa de captação para o escoamento da água de chuva, pintura interna e externa e troca de todo o mobiliário.

O valor estimado para esta parte da obra é de R$ 350 mil. Além disso, será feita reforma da clínica de odontologia, com um investimento de R$ 59,3 mil, totalizando assim os R$ 409 mil estimados.

Clínica de odonto

A reforma da clínica de odontologia da unidade Campina do Siqueira faz parte de um esforço municipal de readequação de todas as 107 clínicas de odontologia do município, com um investimento global de R$ 8,7 milhões – 70 já foram entregues nos novos padrões.

A readequação das clínicas odontológicas atende às exigências de segurança biológica para o atendimento de saúde bucal, que se modificaram com a pandemia da covid-19.

A reforma da clínica odontológica da US Campina do Siqueira prevê, além da troca do piso de paviflex para granitina, instalação de ar condicionado; individualização das três cadeiras em três pontos distintos e separados por biombos.

Serão feitos ainda a individualização dos pontos com readequação das instalações hidráulicas e de ar comprimido, instalação de pias individuais para cada um dos três pontos de atendimento; reorganização das instalações elétricas, com reposicionamento de tomadas e luminárias; e pintura interna.

