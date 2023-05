Pai rifa Fusca e recebe carro de volta para ajudar filho com paralisia, na RMC

José Eduardo Fernandes da Silva, de 43 anos, teve uma grande surpresa quando, ao rifar um Fusca original, ano 1969, acabou recebendo o carro de volta anos mais tarde. “O ganhador vendeu o Fusca para o Marcelo, que nos doou. Três anos atrás o carro era mais simples, mas o Marcelo investiu nesse Fusca. Pra quem gosta de carro antigo, ele está um espetáculo. Mas aí, como ele tinha uma sobrinha nessa condição, ele pensou em vender o Fusca, mas resolveu nos ajudar”, conta o pai Eduardo.

Eduardo cuida do filho Felipe, de 11 anos, todas as noites. Felipe nasceu com uma paralisia cerebral devido a atraso no parto e erros médicos. Durante o parto, a mãe de Felipe não resistiu e acabou falecendo.

LEIA TAMBÉM:

>> “Meu filho era tudo para mim”, desabafa pai de jovem morto eletrocutado em Curitiba

>> Pista de skate alvo de “piada de mau gosto” será reformada em Curitiba

“Sou eu quem cuida do Felipe. Há seis anos me casei novamente. Minha esposa cuida dele durante o dia e eu fico a noite. Tenho que trabalhar para poder pagar os custos, ter plano de saúde. Nos finais de semana, uma enfermeira nos ajuda, até pra gente cuidar da rifa e poder descansar.

A família é de Campo Largo e cuida com carinho do Felipe, que precisa de atenção 24 horas. “Ele é dependente de tudo. Usa sonda gástrica, tem crises de convulsão. Tem que ficar de olho o tempo todo. Se a gente não ficar do lado dele, ele pode convulsionar. Ele não consegue segurar a cabeça, precisa da gente pra tudo”, explica o pai.

Além dos gastos com remédio e cuidados essenciais com fraldas e lenços umedecidos, Eduardo conta que Felipe perdeu recentemente o home care – que é assistência domiciliar ou internação domiciliar oferecida pelo plano de saúde. “As rifas que eu estava planejando demoram na arrecadação, mas esse Fusca que recebemos do Marcelo vai nos ajudar”, comemora o pai.

Como comprar a rifa e ajudar

Para ajudar o Eduardo e o Felipe na rifa do Fusca, acesse este link. Com R$ 39 é possível comprar um número, ajudar o Felipe e ainda concorrer a um carro super charmoso que pode ser seu.

Quem quiser ajudar além da rifa, pode doar fraldas geriátricas tamanho G e lenços umedecidos. O contato pode ser feito pelo telefone (41) 99866-8953.

Veja que incrível!

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?