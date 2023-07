Saiu o prêmio milionário da Lotofácil 2870; tem ganhador em Curitiba

Apenas um apostador cravou os 15 números sorteados pelo concurso 2870 da Lotofácil, sorteada neste sábado (22), no Espaço Loterias da Caixa. A aposta foi feita pelo Portal Loterias Online e vai render ao ganhador a bolada de R$ 5.233.661,78. Em Curitiba, seis apostadores “rasparam” o prêmio milionário e ficaram com a premiação por 14 acertos.

Cada um dos apostadores vai ficar com R$ 1257,03. As apostas foram feitas nas seguintes lotéricas:

O Paraná teve ainda outros 27 acertadores de 14 pontos. As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 22 e 25.

O próximo sorteio da Lotofácil será nesta segunda-feira. O concurso 2871 tem prêmio estimado de R$ 1,7 milhão. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas ou canais eletrônicos oficiais.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!