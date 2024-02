Mega-Sena 2691 milionária premia aposta de Curitiba e bolão da RMC

Uma aposta de Curitiba e um bolão feito em Pinhais, na região metropolitana, foram premiados no concurso 2691 da Mega-Sena, sorteado na noite de quinta-feira (22). Os ganhadores “passaram raspando” no prêmio principal de R$ 95,9 milhões, ao acertarem cinco das seis dezenas sorteadas. E como, mais uma vez, ninguém fez seis acertos, a bolada acumulou e já está estimada em R$ 110 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no sábado (24).

Resultado da Mega-Sena 2691: 13 – 15 – 28 – 37 – 40 – 57

A aposta de Curitiba ganhadora da quina da Mega-Sena 2691 foi do tipo simples, feita por canal eletrônico e que vai receber R$ 65.378,35. Já o bolão de Pinhais, foi feito na lotérica Mega Prêmio Loterias e rendeu aos apostadores R$ 130.756,70. Veja detalhes das apostas abaixo.

Mega-Sena – Concurso 2691

Apostas de Curitiba e região ganhadoras com 5 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$65.378,35 PINHAIS/PR MEGA PREMIO LOTERIAS 7 Não Bolão 10 R$130.756,70

Como jogar na Mega-Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, ou deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com 6 números, custa R$ 5.

