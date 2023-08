Nada menos que 19 apostas foram premiadas por terem acertado os 15 números da Lotofácil milionária 2886, na noite desta quinta-feira (10). O prêmio estava acumulado em R$ 4,5 milhões o que vai render nada menos que R$ 200 mil para cada apostador, inclusive um deles no Paraná. No estado, a Lotofácil 2886 premiou uma aposta de Apucarana. Curitiba também tem premiados na lista, mas na categoria 14 acertos.

Resultado Lotofácil 2886: 01,04, 05, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 e 25.

Segundo a Caixa, a aposta de Apucarana que entrou no rateio do prêmio máximo da Lotofácil 2886 foi um jogo simples, com 15 números, o que rendeu prêmio de R$ R$200.769,91.

Para Curitiba, a Lotofácil premiou apostas que acertaram 14 dos 15 números sorteados. Foram seis bolões e outras oito apostas simples. Veja abaixo o detalhamento.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A PREDILETA LOTERIAS 16 Não Bolão 14 R$1.424,50 CURITIBA/PR DA VINCI LOTERIAS 17 Não Bolão 15 R$2.136,75 CURITIBA/PR DA VINCI LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$712,29 CURITIBA/PR ESPERANCA LOTERIAS 16 Não Simples 1 R$1.424,58 CURITIBA/PR LOTERIAS CANADA 16 Não Bolão 13 R$1.424,54 CURITIBA/PR LOTERIAS CASTELO BRANCO 15 Não Simples 1 R$712,29 CURITIBA/PR LOTERIAS CASTELO BRANCO 15 Não Simples 1 R$712,29 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$712,29 CURITIBA/PR LOTERIAS GIRASSOL 16 Não Bolão 13 R$1.424,54 CURITIBA/PR LOTERIAS TIO PATINHAS 17 Não Bolão 18 R$2.136,78 CURITIBA/PR LOTERIAS VENEZA 15 Não Bolão 4 R$712,28 CURITIBA/PR LOTERICA SANTA FELICIDADE 15 Não Simples 1 R$712,29 CURITIBA/PR MONACO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$712,29 CURITIBA/PR SHOW DA SORTE LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$712,29

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A apostas simples, de 15 números, custa R$ 3.

