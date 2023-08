Uso do cordão de girassol pode virar lei em Curitiba. Você sabe para que serve?

Projeto de lei que regulamenta o uso do cordão de girassol como forma de identificar pessoas com deficiências ocultas recebeu, nesta quarta-feira (09), o parecer favorável da Comissão de Saúde e Bem-Estar Social da Câmara Municipal de Curitiba. A iniciativa agora segue para a avaliação do colegiado de Diretos Humanos, Defesa da Cidadania, Segurança Pública e Minorias. Além desta, outras três propostas de lei também receberam o aval da Saúde.

De Nori Seto (PP), a matéria tem o objetivo de garantir a quem está utilizando o cordão de girassol os mesmos direitos garantidos às pessoas com deficiência, porque sinaliza que ela faz parte desta população, mas tem uma deficiência oculta. “Deficiência oculta” é o termo usado para classificar, genericamente, por exemplo, Transtorno de Déficit de Atenção, fobias ou demência, podendo ainda incluir casos de Colite Ulcerosa e Doença de Crohn.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitibano de 69 anos enfrenta desafio de atravessar o Canal da Mancha

>> Estação Primavera: floricultura itinerante atrai curiosos por Curitiba

Conforme a redação, poderá requerer o direito de uso do cordão de girassol a pessoa com “impedimento de longo prazo, de natureza mental, intelectual ou sensorial, que possa impossibilitar sua participação plena e efetiva na sociedade quando em igualdade de condições com as demais pessoas”. Além de deferência, a ideia é que o uso do cordão permita a elas usufruir do direito de prioridade nas filas de órgãos públicos e estabelecimentos privados, tornando subsidiária a apresentação de documento médico.

Na Comissão de Saúde, o parecer ficou a cargo de Alexandre Leprevost (Solidariedade). No voto favorável, o vereador enfatizou que a Procuradoria Jurídica (Projuris) não encontrou vício de legalidade “aparente” e “apenas ressalvou a necessidade de cautela quanto às leis autorizativas”. E, ainda, afirmou que o projeto atende critérios da comissão, pois visa atender a acessibilidade das pessoas com deficiência oculta. “Não há óbices ao mérito”, reforçou.

Com a aprovação do texto, o projeto de Nori Seto segue para a avaliação da Comissão de Direitos Humanos, a última comissão temática antes da votação em plenário.

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal