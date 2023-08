Foi por pouco! Falou apenas uma dezena para que seis apostas de Curitiba pudessem ganhar o prêmio de R$ 1,7 milhão sorteado pela Lotofácil 2891, na noite desta quarta-feira, em São Paulo. O prêmio principal saiu para duas apostas; Uma de Macapá (AP) e outra para Brasília (DF). As apostas de Curitiba que faturaram prêmio ganharam R$ 1,2 mil cada.

Resultado Lotofácil 2891: 01, 02, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23 e 24.

Todas as apostas de Curitiba que ganharam prêmio ao acertar 14 das 15 apostas sorteadas pela Lotofácil 2891 foram simples, com 15 números casa. O que rendeu um prêmio de consolação de R$ 1,2 mil para cada uma das seis apostas. Veja abaixo o detalhamento dos jogos.

Cidade Loteira Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A PIONEIRA DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.285,01 CURITIBA/PR GABRIEL LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.285,01 CURITIBA/PR LOTERIAS ANCHIETA 15 Não Simples 1 R$1.285,01 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$1.285,01 CURITIBA/PR LOTERIAS NAPOLI 15 Não Simples 1 R$1.285,01 CURITIBA/PR LOTERICA OFICINAS 15 Não Simples 1 R$1.285,01

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A apostas simples, com 15 números, custa R$ 3.

