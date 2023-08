Duas apostas da grande Curitiba ficaram no quase, a uma dezena de distância de um prêmio milionário da Mega Sena 2621, sorteada na noite desta quarta-feira (16), em São Paulo. As duas apostas, de Pinhais e Rio Branco do Sul, acertaram cinco dos seis números sorteado pela Mega Sena 2621. O prêmio principal, de R$ 3,5 milhões, saiu para duas apostas de Juazeiro (BA) e São Paulo (SP).

Resultado da Mega Sena 2621: 06, 09, 14, 16, 42 e 47.

As apostas da região metropolitana que acertaram a quina da Mega Sena milionária 2621 fizeram jogos simples, com seis dezenas, e ficaram no quase do prêmio milionário. Por terem acertado cinco das seis dezenas, as apostas faturaram cada uma a bolada de R$ 63,4 mil. Nada mal, hein?

As apostas foram feitas na Flórida Loterias, em Pinhais, e Paraíso da Sorte, em Rio Branco do Sul.

O prêmio para o próximo sorteio da Mega Sena, no sábado, está em R$ 4 milhões.

Curitiba Lotérica Números jogados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio PINHAIS/PR FLORIDA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$63.432,99 RIO BRANCO DO SUL/PR PARAISO DA SORTE 6 Não Simples 1 R$63.432,99

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

Chama a Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui!

Você já viu essas??

APAGÃO!! Apagão? Moradores de bairros de Curitiba e diversas cidades do Brasil sem energia CUIDADO!!! Planta venenosa em calçada de Curitiba é um PERIGO!!! Passe longe! NOVIDADE!! Nova unidade de panificadora tradicional de Curitiba em setembro!!!