PlayStation 5 por R$ 100: veja itens disponíveis em leilão da Receita Federal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um novo leilão da Receita Federal será realizado no dia 30 de janeiro. Estarão disponíveis lotes com Playstations 5 a partir de R$ 100, veículos, diamantes e joias preciosas. Os itens presentes no leilão correspondem a mercadorias que foram apreendidas ou abandonadas.

Os interessados já podem consultar detalhes, como a quantidade de produtos disponíveis, fotos e valores de lance mínimo. As propostas para os 203 lotes serão recebidas até 20 horas do dia 27 de janeiro. A sessão para lances está prevista para o dia 30 de janeiro, às 10 horas.

A participação no leilão será feita de forma eletrônica e pessoas físicas e jurídicas poderão participar. Os lances deverão ser feitos para os lotes fechados e não para itens individuais.

Preços e produtos disponíveis no leilão da Receita Federal

Entre os lotes 169 e 171, é possível encontrar unidades de Playstation 5 a partir de R$ 100. Hoje, o aparelho é vendido por mais de R$ 3 mil no mercado. Em outros lotes, há versões anteriores do videogame a partir de R$ 450.

Diamantes e pedras preciosas estão disponíveis entre os lotes 10 e 16 a partir de R$ 13,6 mil. Relógios de marca também poderão ser encontrados nos lotes 20 e 36.

É possível encontrar também um Fiat Uno usado por R$ 6 mil e um Ford Focus por R$ 9.500. No lote 125, os compradores podem adquirir três celulares Xiaomi Redmi Note 12 por R$ 1.700.

No primeiro lote do leilão, itens de vestuário de luxo podem ser encontrados pelo preço mínimo de R$ 110 mil reais. Outros artigos similares, como botas da Moschino e um par de tênis Balenciaga, podem ser encontrados no lote 3 pelo lance mínimo de R$ 113 mil reais.

Entre os lotes 45 e 47, câmeras fotográficas e lentes podem ser encontradas a partir de R$ 800. Aqueles que desejarem também poderão adquirir instrumentos musicais, como violões e guitarras.

Para alguns lotes, os compradores deverão arcar também com os custos de armazenagem dos produtos.

Pessoas jurídicas podem comercializar produtos comprados em leilão

Será possível visitar os lotes apresentados mediante agendamento entre os dias 23 a 27 de janeiro. Os horários e locais de visita estão indicados no edital. Os contatos para agendamento também estarão disponíveis no documento.

Os bens adquiridos por pessoas físicas não podem ser vendidos, enquanto os bens arrematados por pessoas jurídicas poderão ser destinados a uso, consumo, industrialização ou comércio, com exceção dos lotes 125,126,127,128,129,151,152 e 163.

A Receita Federal reforça que não se responsabiliza pelo envio das mercadorias e os licitantes terão 30 dias para retirar os lotes arrematados.

Como participar do leilão da Receita Federal

Para participar, o cidadão deve acessar o portal da Receita Federal e clicar em “Participar de leilão eletrônico”. Na tela seguinte, será preciso fornecer senha do Portal Gov.br. Em seguida, acesse “Sistema de Leilão Eletrônico”, do lado esquerdo da tela, e selecione o lote 0800100/000007/2024 – Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal.

+ Leia mais Aposta da grande Curitiba ganha mais de R$ 1 milhão com a Lotofácil

Dentro do sistema, é possível escolher o lote que deseja dar lance e clicar em “Incluir proposta”, aceitar os termos e as condições expressas pela Receita, digitar o valor da oferta e salvar.

Quem pode dar lances?

As pessoas físicas que desejarem participar precisam ter mais de 18 anos —ou ser pessoa emancipada—, ter CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e selo de confiabilidade prata ou ouro no portal Gov.br.

As empresas interessadas devem ter o cadastro regular no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e também ter selo de confiabilidade prata ou ouro no Gov.br.