Começo do ano é a hora de iniciar a caça aos itens da lista de material escolar, visando gastar pouco, mas com qualidade. É pensando nisso que o Grupo Livrarias Curitiba preparou um kit especial justamente para quem está buscando comprar o material escolar básico. São 12 itens essenciais, presentes em qualquer lista escolar, saindo por R$ 62,28.

A cesta básica escolar contém apontador, borracha, caderno brochura, caderno universitário, (caneta 4 cores, canetas hidrográficas (12 cores), bloco de papel A4, cola branca, lápis de cor (12 cores), lápis grafite (4 unidades), régua e tinta guache (6 cores). É uma seleção completa para deixar a criançada animada em retornar aos estudos, e os pais felizes por economizarem na conta.

O kit especial pode ser adquirido em todas as 24 lojas da Livrarias Curitiba e Catarinense, durante a vigência da campanha de volta às aulas (até o dia 28/02) ou enquanto durarem os estoques dos itens selecionados. Por isso, vale começar a fazer a lista escolar mais cedo! É possível parcelar a compra da lista escolar em até 10x sem juros.

Referência na venda de material escolar há mais de 40 anos, o Grupo Livrarias Curitiba começou a venda de papelaria desde a sua fundação, em 1963. A expectativa de crescimento das vendas de material escolar em 2025 é de 20% em relação ao ano anterior, apostando em itens com preços imbatíveis e de personagens licenciados.

São mais de 6 mil itens diferentes de volta às aulas nas lojas da rede, sendo 1.000 novos para 2025. Foram comprados mais de 250 mil cadernos, 70 mil caixas de lápis de cor e 18 mil mochilas para abastecer toda as lojas e ecommerce. Dentre os itens mais buscados, mochilas e estojos estão com um crescimento de 56% em relação ao ano passado. O Grupo Livrarias Curitiba também possui produtos especializados para crianças neurodivergentes, como cadernos, tesoura, abafador de ruídos e lápis de cores especiais.

Para economizar

Na seleção ‘Tá Barato’ da Livrarias, é possível encontrar várias opções de itens de materiais escolares, como: Caderno Universitário Peppers Tilibra 10 matérias (de R$ 20,80 por R$ 15,90), Giz de Cera Acrilex 12 cores (de R$ 8,20 por R$ 4,50), Tesoura Escolar 4 polegadas Tramontina (de R$ 11,90 por R$ 9,90), Compasso com Estojo Maped (R$ 16,00 por R$ 14,90).

Outros materiais solicitados na lista como Bloco Criativo (8 cores – Ridet, de R$ 14,50 por R$ 11,90), Cola Bastão (10g – Pritt, de R$ 12,30 por R$ 7,50) e Massa para Modelar (6 cores – Acrilex, de R$ 5,10 por R$ 3,00) também podem ser encontrados nas lojas físicas da Livrarias ou no site/APP.

Personagens

A criançada ama retornar às aulas acompanhadas de seus personagens favoritos. Por isso, a Livrarias Curitiba e Catarinense preparou diversas opções de cadernos, lápis, canetas e muitos outros itens de materiais escolares com as figuras mais adoradas pelos pequenos.

Para quem ama Stitch, vai poder fazer a festa com itens com: Kit Escolar Stitch Molin (contendo uma 1 caneta esferográfica azul, 2 lápis pretos HB, 1 borracha e 1 apontador com depósito, por R$ 35,90), Estojo PVC Stitch DAC (de R$ 76,20 por R$ 69,00), Caderno de Anotações com pasta zíper Zona Criativa (de R$ 199,00 por R$ 159.00), Caderno universitário 1×1 80 folhas Foroni (de R$ 65,20 por R$ 49,90), e muito mais!

Para os que gostariam de estudar em Hogwarts e são apaixonados por Harry Potter, algumas das opções são: Caderno Fichário Universitário 144 folhas Harry Potter DAC (de R$ 189,00 por R$ 149,00), Estojo simples Hogwarts cinza Luxcel (de R$ 39,90 por R$ 19,90), Kit escolar 2 lápis + borracha e apontador Leo e Leo (de R$ 18,50 por R$ 12,90) e Caderno Universitário 200 folhas diversos modelos Jandaia (de R$ 68,20 por R$ 49,90).

Ainda há opções para quem gosta de capivaras (Caneta esferográfica 10 cores Mania de Sticker, R$ 33,80), Sonic (Caderno espiral 80 folhas Tilibra, R$ 36,50), Minecraft (Mochila com alça Minecraft Sestini, R$ 129,00), Hello Kitty (Avental Escolar Hello Kitty Leonora, R$ 24,50), Pooh (Estojo de pelúcia Pooh DAC, R$ 139,00), Minnie (Caderno Fichário colegial 48 folhas Minnie Mouse DAC, de R$ 99,00 por R$ 59,90), Patrulha Canina (Maleta de Pintura 42 itens Patrulha Canina Summit, R$ 55,00) e Princesas (Corretivo Fita em formato de perfume Princesas, R$ 29,00).

Ganhe+

Assim como já é tradicional desse período do ano, a Livrarias Curitiba e Catarinense deram início a promoção Ganhe+. A cada R$ 200,00 em compras, o cliente recebe um cupom para concorrer a 50 sorteios de R$ 1.000,00 cada.

Os sorteios são feitos ao vivo pelo perfil do Instagram da Livrarias (@grupolivrariascuritiba) toda segunda-feira (sorteio de 3 ganhadores) e sexta-feira (sorteio de 2 ganhadores), às 17h. O primeiro sorteio ocorreu no dia 23 de dezembro, e o último será no dia 28/02.

Sobre

O Grupo Livrarias Curitiba nasceu na capital paranaense em 1963 e atualmente tem 24 lojas nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Composta pelas Livrarias Curitiba e Livrarias Catarinense, a empresa é a maior rede de livrarias do Sul do Brasil. A companhia engloba um e-commerce e um app para vendas online, a marca LivLov, a editora Libris, área de vendas por atacado e uma distribuidora de livros, artigos de papelaria, presentes e brinquedos, com mais de 1 milhão de produtos para abastecer seus canais de vendas.

Acesse: www.livrariascuritiba.com.br. Baixe o nosso aplicativo, pesquise por ‘Livrarias Curitiba’ na loja de aplicativos do seu celular.

