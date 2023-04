Chocolate para cachorro? Se você ama seu pet, não dê para ele nesta Páscoa!

Neste domingo (9), toda a família deve se reunir para celebrar a Páscoa. E a confraternização religiosa, além do almoço caprichado, deve contar com muito chocolate. Mas se você ama seu cachorro ou gato, não ofereça para eles ovos, bombons ou qualquer outra guloseima que tenha sido feita com chocolate. Isto porque o chocolate contem sustâncias que são tóxicas para os pets e que podem até matá-los.

A médica veterinária da PremieRpet Keila Regina de Godoy, que conversou com o blogue Mania Animal, explica que o fígado dos cães e gatos não metaboliza direito uma substância presente no chocolate chamada teobromina, que está relacionada com a quantidade de cacau. E quanto mais cacau, mais teobromina o produto tem.

“Isso significa que os chocolates mais escuros e amargos, que contém maior percentual de cacau, são os mais tóxicos para os animais. No entanto, o chocolate ao leite e o chocolate branco também fazem mal e não devem ser oferecidos aos pets”, disse a veterinária já lá em 2018, quando o texto do Mania Animal foi publicado.

Se ingerida, a teobromina pode provocar aumento de contrações musculares, excitação nervosa, micção em excesso, elevação da temperatura corporal, respiração acelerada, taquicardia, vômitos e diarreia. “A gravidade do quadro varia de acordo com a quantidade ingerida”, reforça Keila.

Riscos

Apesar dos casos letais serem raros, os animais podem passar mal e ter problemas gastrointestinais ao comer o doce. E além do risco de intoxicação e do mal-estar, o chocolate ainda pode provocar obesidade.

Assim, para evitar transtornos e sofrimento do animal, resista a cada olhar “pidão” do seu pet e aproveite a Páscoa para recompensá-lo com um bom passeio. E em caso de ingestão acidental, procure um médico veterinário para avaliar seu amigão de quatro patas.

Qual é o limite?

De acordo com dados da Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade a Animais (ASPCA), quando se trata de animais e chocolate, não há consumo considerado seguro. No entanto, há limites que aumentam o risco de convulsões e outras complicações:

Yorkshire (cerca 3 kg de peso): perigo se consumir 70 gramas de chocolate ao leite

Pug (cerca de 9 kg ): perigo se consumir 150 gramas de chocolate ao leite

Golden Retriver (cerca de 35 kg): perigo se consumir 425 gramas de chocolate ao leite

