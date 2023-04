Ovos de chocolate para a Páscoa têm aumento de 35% em 2023, diz estudo

Os ovos de chocolate para a Páscoa estão 35% mais caros neste ano, aponta um estudo feito pela Horus, empresa especialista em inteligência de mercado. De acordo com a pesquisa, o reajuste no valor do chocolate foi os responsável pelo aumento do preço.

“Neste ano, a páscoa dos brasileiros será mais salgada. Além dos produtos da cesta básica que já estão em alta por conta da inflação, o custo do chocolate teve o maior aumento desde 2016”, explica o administrador e educador financeiro Lucas Silva.

Na avaliação do professor, os produtos industriais e artesanais estão em alta e buscar novas alternativas é fundamental para as famílias brasileiras.

“Diferente do Natal e do Dia das Mães, por exemplo, a Páscoa é uma data que não tem um apelo tão forte com as vendas. Mas para não passar em branco, vale pensar alternativas como presentear com caixas de bombons ou barras de chocolate”, argumenta.

