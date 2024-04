Uma aposta de Curitiba cravou os 15 números da Lotofácil 3071 milionária, sorteada na noite desta sexta-feira (05). O prêmio era de R$ 1,7 milhão. A questão é que outras 17 apostas acertaram todos os números e o prêmio milionário será dividido em 18, rendendo R$ 74,9 para cada um.

Resultado Lotofácil 3071 milionária: 01, 02, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23 e 25.

A aposta de Curitiba que cravou os 15 números da Lotofácil 3071 foi realizada na lotérica Dia D, no bairro Rebouças. Foi uma aposta simples, com 15 números que rendeu nada menos que R$74.977,14 para o apostador. Veja abaixo o detalhamento das apostas que acertaram os 15 números da Lotofácil.

