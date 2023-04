O que significa sonhar com Pomba?

Sonhar com uma pomba tem uma ótima simbologia. A Tribuna do Paraná te ajuda a entender melhor. Confira!

A pomba pode simbolizar, ao mesmo tempo, a mulher, o amor e a fecundidade. Criatura suave e delicada, as crenças a elevaram às alturas do sagrado, personificada pela pomba do Espírito Santo.

VEJA TAMBÉM: O que significa sonhar com bebê?

De forma mais específica, quando no sonho existem muitas pombas podem representar amor correspondido ou alegrias na vida conjugal. Aproveite! Já uma pomba sozinha mostra solidão passageira, não deixe que te consuma. Se ouvir uma pomba arrulhar é um sonho que diz que você terá novas expectativas em relação a uma difícil conquista amorosa.

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?