O que significa sonhar com Bebê?

Já sonhou com o bebê de alguém? Ou com um bebê prematuro? Afinal, é premonição de gravidez? A tribuna te mostra o verdadeiro significado, confira.

Apesar de muitos acreditarem que sonhar com um bebê é presságio de gravidez, esse sonho pode representar tanto alegria e prosperidade, como ser um alerta também. Quando um bebê é prematuro, pode ser que ainda não é o momento de se dedicar a determinado projeto ou circunstância. Ou você pode ainda não estar preparado para vivenciar essa situação. Caso no sonho o bebê seja de alguma pessoa conhecida, você pode estar diante de uma fase em que terá a oportunidade de desenvolver as mesmas atitudes dessa pessoa. Então reflita sobre as características principais da personalidade desta pessoa ou sobre as fases que ela já passou.

