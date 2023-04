O que significa sonhar com Piolho?

Sonhar com piolho é algo ruim ou bom? A Tribuna do Paraná vai te ajudar a desvendar os significados dos seus sonhos.

VEJA TAMBÉM: Sonhar com ex-namorado é bom ou ruim?

Nem sempre sonhar com piolho pode indicar algo ruim, tudo vai depender do contexto do seu sonho, e do cenário atual que você está passando. Sonhar com piolho na própria cabeça pode indicar alguma decepção ou desilusão, sendo ela amorosa ou não, é algo difícil de ver chegando ao fim ou dando errado. Agora, sonhou que segurava um piolho? Reavalie situações em sua vida que não está favoráveis, avalie novos caminhos para seguir.

Veja que incrível