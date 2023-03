O que significa sonhar com ex namorado?

Sonhar com ex geralmente é algo muito desagradável e podem surgir muitas dúvidas. A Tribuna te ajuda a responder todas elas.

Será que ainda gosta dele? Será que deseja voltar? Ou algo do passado que ainda te prende? Sonhar com seu ex podem existir muitas explicações, e não necessariamente que você sente falta dele. Relacionamento deixam marcas em nós, então pode indicar que vocês ainda tem uma conexão, sendo ou não romântica, esse sonho pode ser comum mesmo você já estando numa relação saudável e feliz. Entretanto para a psicologia, sonhar com o ex reflete algum medo ou insegurança sua em relação aos meios sociais em que convive. Talvez você se preocupa muito em agradar outras pessoas, e esse sonho tenha como objetivo te ensinar autocuidado.

