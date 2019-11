Seja para quem mora em Curitiba ou para quem é de fora da cidade, um dos eventos mais esperados do ano, há quase 30 anos, é o Natal do Palácio Avenida. Com estreia prevista para o dia 6 de dezembro, neste ano, além das aproximadamente 100 crianças que participam desde sempre cantando nas janelinhas do prédio histórico, as apresentações vão contar com um personagem para lá de especial: o público. Com o tema As Cores do Natal, o espetáculo vai envolver as pessoas que assistem ao espetáculo e fazer com que se sintam parte do show, inspirado no mágico e multicolorido universo das crianças.

A participação do público vai acontecer de duas formas: até o dia 25 de novembro, agências do Bradesco em Curitiba e Região Metropolitana (veja lista abaixo) vão receber desenhos e pinturas da população com a temática de Natal e sobre o que elas imaginam para um futuro melhor. Essas obras vão ser projetadas no Palácio Avenida, no Show de Luzes Bradesco, de segunda a quinta-feira, sempre às 20h15, de 2 a 19 de dezembro.

Além dessa participação ativa da população, que vai poder ver seus próprios desenhos nas paredes do Palácio Avenida, o público vai participar das apresentações por meio do aparelho que mais a gente usa hoje em dia, o celular. Para isso, foi criado um aplicativo, “Natal do Bradesco”, que vai estar disponível a partir do dia 13 de novembro para Android e 19 de novembro para iOS.

“Por meio desse app, as pessoas vão poder pintar o Palácio Avenida e enviar pra gente online esse material, que também vai ser exibido na parede do prédio e, além disso, o aplicativo vai permitir interações do público durante as apresentações oficiais do Natal do Bradesco. Os usuários receberão notificações para, em momentos específicos, levantarem seus celulares. As telas vão mostrar imagens que complementam a projeção”, explicou o diretor de criação, Daniel Marques.

Marques, que foi o responsável pela criação da ideia deste ano, disse que a intenção é despertar nas pessoas uma reação que vai além das mensagens de Natal. “Queremos resgatar essa essência que tem um espetáculo de Natal, mas também fazer com que as pessoas se contagiem com isso, que se sintam ainda mais presente no espetáculo. Queremos que as pessoas reflitam também no futuro da gente e o que nós vamos deixar para as próximas gerações. É uma mensagem de Natal, mas são mensagens positivas para o futuro”. Veja a matéria completa:

Repertório diferente e outras mudanças

Sobre o repertório, que é sempre a parte que desperta maior curiosidade no espetáculo de Natal, neste ano haverá mais inovação: foram escolhidas músicas que até então nunca foram ouvidas das bocas das crianças nas janelinhas. “Procuramos trazer obras musicais que tragam o público para dentro do espetáculo, que todo mundo saiba cantar, para isso trouxemos Meteoro, do Luan Santana, e também, pela primeira vez, Oração, dos curitibanos da Banda Mais Bonita da Cidade”, destacou Dulce Primo, maestrina e diretora musical do projeto há 26 anos.

Neste ano, outra novidade é que cerca de 90% das crianças estão participando do Natal do Bradesco pela primeira vez. “É uma emoção muito grande. Desde muito pequena, eu sempre quis participar e só agora consegui, não consigo nem descrever a felicidade que estou sentindo. Quando contei aos meus amigos da escola, todos ficaram felizes e queriam também estar no meu lugar”, contou Monique, de 13 anos. “Não consigo nem dizer uma música preferida, porque gostei de todas”, completou a pequena Angelina, de 10.

Por fim, outra novidade é que, em 2019, as apresentações, marcadas para os dias 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro, vão contar com um aquecimento antes das atrações principais surgirem nas janelinhas. Pontualmente às 19h45, o ator Felipe Montanari vai ser o responsável por esse aquecimento, brincando e entretendo o público presente, além de continuar ao longo das apresentações como uma espécie de ‘amarrador’ de histórias.

Agências participantes

Confira a lista das agências do Bradesco onde será possível depositar os desenhos para participação no espetáculo: