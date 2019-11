Em janeiro de 2014, Mateus Solano fez história na TV brasileira protagonizando o primeiro beijo gay da Globo, na novela Amor á Vida. Agora, o ator volta às novelas, com aquele mesmo personagem, o vilão Félix, para abençoar outra união homossexual.

+Leia também: Carlos Alberto de Nóbrega conta aventura juvenil com Silvio Santos

De acordo com o site Notícias da TV, a ‘bicha má’ vai celebrar o casamento de Agno (Malvino Salvador) e Leandro (Guilherme Leicam), em A Dona do Pedaço. A participação do ator foi gravada no último domingo (3), quando os Estúdios Globo (RJ) estavam vazios, mas, mesmo assim, a informação vazou.

Ainda segundo o portal, Solano foi pego de surpresa, na noite da última sexta (1º), com o convite de Walcyr Carrasco, mas topou na hora. Na descrição da cena, está previsto que Félix vai agir como um ‘padrinho’ para o casal e explicar que a união homoafetiva é uma grande conquista para a sociedade.