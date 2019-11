Em uma publicação no Instagram, nesta quarta-feira (6), Tatá Werneck revelou que se casou com Rafael Vitti sem segredo, durante a gestação. Na foto do post, a atriz e apresentadora aparace assinando os papéis do casamento.

+Leia também: Pagode e sertanejo se encontram na Live, nesta sexta, com Ferrugem e Marcos & Belutti

Já na legenda, ela conta que se casou com a única roupa que cabia nela naquele momento, que o casal preferiu não divulgar para ninguém e apenas dois amigos deles, que, inclusive, foram padrinhos da união, sabiam da novidade.

A post foi publicado em resposta a outro amigo da artista, que teria questionando quando o casal vai se casar. Em menos de 15 minutos, a publicação já tinha mais de 300 mil curtidas no Instagram. Confira o post na íntegra: