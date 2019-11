Cada um em seu gênero, Ferrugem e a dupla Marcos & Belutti podem ser considerados grandes expoentes de sua geração. Agora, eles se encontram no palco da Live Curitiba, nesta sexta-feira (8), para uma noite pra lá de animada.

Ferrugem traz à capital o show inédito Chão de Estrelas, que se originou da gravação do seu mais recente DVD, cujo nome é homenagem aos fãs. No setlist, os fãs poderão ouvir músicas como Distante do Seu Mundo, Até que enfim e Nesse Embalo.

Atualmente, Ferrugem é um dos cantores masculinos de pagode e samba mais ouvidos no Spotify Brasil, com a impressionante marca de mais de 1 bilhão de visualizações em seus vídeos no Youtube, além de 3,2 milhões de inscritos em seu canal.

Já a dupla Marcos & Belutti chega a Curitiba com a turnê comemorativa de 10 anos de carreira. Com tanto tempo de carreira, eles trazem grandes sucessos na bagagem como Domingo de Manhã, Aquele 1%, Romântico Anônimo, Cancela o Sentimento, Eu Era, Tão Feliz e Tonelada de Solidão, com a participação de Ferrugem.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 40, pelo site do Disk-Ingressos.