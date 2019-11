Um dos nomes mais fortes do sertanejo universitário, a dupla Jorge e Mateus retorna a Curitiba e dessa vez com dois shows, uma dobradinha diferente do que já fizeram por aqui. Nesta quinta-feira (7), eles se apresentam no Teatro Guaíra. No sábado (9), retornam à capital para mais um show, mas dessa vez na Live Curitiba. Essa é a chance de ver Jorge e Mateus de duas formas diferentes, já que no teatro o show costuma ter uma vibe que difere da energia da casa de shows.

Os dois cantores são responsáveis por algumas das levadas mais animadas do sertanejo universitário. Em 2018, a dupla lançou o álbum Terra Sem CEP, com 14 faixas inéditas e todas as músicas ficaram entre as mais tocadas de todas as plataformas de streaming, logo na primeira semana de lançamento. Propaganda é a canção mais visualizada no canal oficial dos músicos no Youtube. No Deezer e no Spotify, Jorge & Mateus são os artistas mais seguidos do Brasil.

No Spotify, por exemplo, as músicas da dupla foram executadas em 61 países por mais de 10 milhões de fãs, durante mais de 21 milhões de horas. No balanço divulgado pela revista Billboard, os sertanejos também figuraram entre os 30 brasileiros mais ouvidos no exterior.

De forma única e intensa em suas interpretações que encantam multidões, Jorge & Mateus reforçam em cada trabalho o desejo de viver e trazer novidades para o público por meio de suas canções. Com 13 anos de uma carreira marcada por grandes sucessos, seguem com a promessa de levar o amor para muitas cidades do Brasil. Para o show do Teatro Guaíra, o público pode adquirir ingressos a partir de R$ 140. Já para o show da Live, os valores partem de R$ 60. A venda é feita pelo Disk-Ingressos.