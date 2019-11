Márvio Lúcio, o Carioca, chega a Curitiba neste final de semana cantar, dançar e interpretar versões de personagens icônicos como Moraes Moreira, Padre Fábio de Melo, Fredie Mercury, além de outros, que o comediante prefere manter em segredo, para a surpresa do público. Com Carioca ao Vivo, o humorista se apresenta nesta sexta-feira (8) e sábado (9), no Guairinha.

O espetáculo é considerado pelo próprio autor como algo completamente diferente de tudo que o próprio humorista já fez. “Esse espetáculo faz com que eu apresente no palco tudo que eu não pude mostrar na televisão, é a minha liberdade, levo ao palco o que eu tenho vontade de fazer”, revela o humorista que conta ainda que o público faz parte do show, com muita interação.

+Viu isso? Dinossauros invadem cidade da Grande Curitiba; saiba onde encontrá-los!

Como não podia deixar de ser, Carioca também leva ao palco personagens políticos atuais, que fazem muito sucesso nas redes sociais dele, como Bolsonaro e Sérgio Moro. “Atualizo as piadas sempre, isso para levar o melhor do meu humor para o público. Tudo o que estiver acontecendo no Brasil no momento vai fazer parte do roteiro do show. Vou mostrar algo que jamais mostrei nos palcos, quero inovar”, completa.

Serviço

Carioca ao Vivo

Quando: 08 e 09 de novembro (sexta e sábado)

Onde: Teatro Guairinha – Salvador de Ferrante

Horário: 21h

Quanto: de R$ 46,00 (meia-entrada) a R$ 92,00 (inteira), de acordo com o setor. Venda pelo Disk-Ingressos.