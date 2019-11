Como nós já dissemos aqui algumas vezes, o pão com bolinho se tornou um dos pratos que mais tem a cara do curitibano, mas mais do que isso também pode ser uma boa opção para quem quer sair para comer, mas que não quer gastar muito. É por isso que a cidade ganhou um evento que já se tornou tradição, o Festival do Pão com Bolinho, que chega a sua 11ª edição e começa nesta terça-feira (5). Dessa vez, 55 bares de Curitiba se uniram para vender o prato tão saboroso, cada um do seu jeito, mas todos com um preço único: R$ 12.

A quantidade de estabelecimentos participando é considerada pela organização do festival um recorde, com a presença de um dos principais bares da cidade. Em dois casos, duas grandes redes de lanchonetes se juntaram ao festival e trouxeram muitas boas opções de suas variações do tradicional pão com bolinho de carne. É para sentar e escolher bem, pois as fotos são de encher a boca d’água.

Além de venderem por um preço único, de R$ 12, nesta edição os bares e restaurantes se mobilizaram para uma ação inédita nos festivais: todo o óleo de cozinha e recicláveis produzidos pelos estabelecimentos participantes vai ser recolhido pela campanha “Óleo Não Se Mistura”. A campanha é uma iniciativa do Instituto Lixo e Cidadania, ONG formada principalmente por catadoras de recicláveis de Curitiba, e da agência de comunicação e advocacy Social Ideias.

A meta desse movimento é chegar a 90 mil litros de óleo usado, coletado por mês em Curitiba e Região. Esse óleo vai ser destinado à produção de biocombustível, uma alternativa mais ecológica e eficiente do que os combustíveis fósseis, em uma usina gerida por cooperativas de catadoras e catadores de materiais recicláveis. Para isso, a campanha “Óleo Não Se Mistura” busca a adesão de bares, restaurantes e outras iniciativas ligadas à gastronomia.

A 11ª edição do Festival do Pão com Bolinho vai até o dia 24 de novembro. Vamos aos restaurantes participantes, mas se prepare para sentir muita fome. Como dissemos, as fotos estão de encher o olho e deixar o estômago roncando:

Academia das Cervejas

Bolinho de carne macio feito com temperos especiais, tomate, cebola roxa fatiada, cebolinha e molho curry artesanal da casa servido no pão crocante. Rua Senador Souza Naves, 851 esquina com Padre Germano Mayer- Cristo Rei – (41) 3155-6631. Segunda a quinta das 15h às 21h30. Sexta das 15h às 22h30. Sábado das 10h às 22h30. Domingo das 10h às 19h30.

—

Amarillo

Bolinho de maminha e linguiça Blumenau com temperos da casa, queijo muçarela, cebola crispy, molho artesanal de alho no pão crocante tipo italiano. Acompanha onion rings e 02 mini churros de sobremesa. Rua Desembargador Motta, 2200 – Batel – (41) 3014-9313 – Segunda a sexta das 16h à 0h. Sábado das 12h à 0h.Domingo das 16h às 23h.

—

Armazém Santa Ana

Bolinho de carne com linguiça Blumenau, queijo alemão derretido e cheiro verde no pão bolinha. Acompanha pasta de alho. Avenida Salgado Filho, 4460 – Uberaba – (41) 3024-5320 – Segunda a sexta das 14h às 23h. Sábado das 12h às 23h.

—

Aufenhaus

Bolinho de carne temperado, a “famosa maionese defumada” com pedaços bacon tostado, relish de pepino com sementes de mostarda servido no pão crocante especial. Rua Dom Pedro I , 643 – Agua Verde – (41) 3618-2001 – Segunda a quarta das 17h às 22h. Quinta e sexta das 17h às 23h. Sábado das 13h às 23h.

—

Aurora

Bolinho de porco Moura recheado com fonduta de queijo colonial e bacon, feito empanado com farinha panko, maionese artesanal servido no pão crocante assado na hora. Alameda Presidente de Taunay, 312 esquina com Vicente Machado – Batel – (41) 3233-1754. Terça a quinta das 17h30 à 01h. Sexta e sábado das 17h30 às 02h. Domingo das 17h30 às 01h.

—

Bacon Bar

Bolinho feito com massa de linguiça Blumenau e temperos da casa, bacon em cubos, cream cheese, chutney de abacaxi e pimenta biquinho servido no pão artesanal. Acompanha batatas rústicas. Rua Trajano Reis, 369 – São Francisco – (41) 99227-8367/ 99891-9441 whats – Quarta e quinta das 18h à 0h. Sexta e sábado das 19h à 01h.

—

Barbaran

Bolinho de carne temperado e crocante, queijo cheddar derretido, fatias de bacon, pepino azedo e maionese de alho da casa. Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro – (41) 3322-2912. Terça a sexta das 16h30 às 23h30. Sábado das 12h às 23h30. Domingo das 16h às 21h30.

—

Baroneza

Bolinho de carne especial temperado com chimichurri, alface e tomate servido no pão francês.

Acompanha maionese caseira e batata frita. Rua Conselheiro Carrão, 279 – Juvevê – (41) 3352-9327 – Segunda a sábado das 17h30 às 23h. Cobra couvert após às 20h no valor de R$ 5,00 por pessoa.

—

Barteli

Bolinho de carne com blend de fraldinha e pernil moídos, maionese especial da casa e chimichurri levemente picante servido no pão challah. Rua Brasilio Itibêre, 3443 – Agua Verde (41) 3503-6486 Terça a sexta das 11h às 14h30 e das 16h às 21h. Sábado das 11h às 21h. Domingo das 11h às 14h30.

—

Basset

Bolinho de carne com tempero especial, queijo muçarela e cheiro verde servido no pão bolinha. Acompanha molho de pimenta e maionese artesanal da casa. Rua Marechal Hermes, 1024- Centro Cívico (41) 3082-7883- Segunda a domingo das 12h à 01h.

—

Belvedere

Bolinho de carne empanado, queijo bem derretido, vinagrete com maçã verde e hortelã, maionese artesanal de alho no pão francês crocante. Acompanha três cubos de provolone empanados. Rua México, 483 – Bacacheri – (41) 99984-3374 – Terça a quinta das 18h30 às 23h. Sexta das 18h30 às 23h30. Sábado das 17h à Oh. Domingo das 17h às 22h.

—

Boteco Divina Béra

Bolinho de carne com tempero da casa assado na brasa, queijo muçarela, bacon, alface, tomate e maionese artesanal da casa servido no pão francês. Avenida dos Estados, 850 – Água Verde – (41) 3319-9680. Segunda a sábado das 18h às 23h30.

—

Brasílio Gastronomia

Bolinho de contra filé, molho pesto, tomate, rúcula, maionese especial de raiz forte servido no pão crocante. Acompanha shot de leite caramelizado com canela. Rua Brasilio Itiberê, 4412 esquina com Percy Winters – Agua Verde- (41) 99555-2828 – Segunda a sexta das 11h às 21h30. Sábado das 11h às 15h30.

—

Burger Bar

Três bolinhos de costela bovina, queijo muçarela, queijo provolone, maionese especial da casa e cebolinha verde no pão d´agua. Acompanham dois molhos especiais. Rua Francisco Derosso, 1095 – Xaxim – (41) 3082-8229. Segunda a quinta das 18h às 23h. Sexta das 18h às 0h30. Sábado das 12h às 15h e das 18h às 0h30.

—

Cabana

Bolinho de carne com temperos da casa, maionese artesanal servido no pão d´agua. Acompanham alho assado, vinagrete especial, molho de castanha e molho de pimenta da casa. Avenida Humberto Alencar Castelo Branco , 655 – Cristo Rei- (41) 3153-0935 – Segunda a sábado das 18h à 0h.

—

Canabenta

Bolinho de carne com temperos especiais, queijo muçarela derretido, maionese, alface e tomate servido no pão bolinha. Acompanha batata frita. Rua Itupava,1431 – Alto da XV – 3019-6898 – Terça a sábado das 17h à 1h. Domingo das 16h à 0h. Cobra entrada de sexta e sábado de R$ 6,00/pessoa.

—

Cartolas

Bolinho de costela e bacon com temperos da casa recheado com muçarela, queijo cheddar, molho artesanal de salsinha com ricota no pão crocante tipo italiano. Acompanha fritas e brownie de sobremesa. Rua Emiliano Perneta, 880 – Centro – (41) 3209-6982 – Segunda a sexta das 17h à 0h. Sábado das 12h à 0h. Domingo das 15h às 22h.

—

Charles Burguer

Bolinho de carne com temperos especiais do Charles, queijo emmental, vinagrete, cebolinha verde e maionese artesanal no pão d´agua crocante. acompanha batatas chips especiais da casa. Avenida Candido Hartmann, 392 – Mercês – (41) 3339-4771 – Segunda a sábado das 11h à 0h. Domingo das 17h à 0h.

—

Cidadão do Mundo

Julio Cesar Chaves: Bolinho de carne especial, cheddar, maionese verde, molho bolonhesa e pimenta jalapeño ( opcional) servido no pão com gergelim. Opção vegana: Muhammad Ali: Bolinho de feijão com pts, queijo de castanha, cebola grelhada, maionese vegana e molho barabecue servido no pão vegano com gergelim. Rua Bento Viana, 352 – Água Verde – (41) 3015-7017 – Segunda a domingo das 16h às 23h30.

—

Confraria Água Verde

Bolinho de carne bovina com temperos da casa, cubos de bacon, queijo provolone derretido, cebola cryspy e maionese servido no pão australiano. Acompanha molho chimichurri especial. Rua Santa Catarina, 1155- Agua Verde – (41) 3319- 1485 – Terça a a quarta das 17h às 0h30. Quinta a Sábado das 17h às 01h30 . Domingo a partir das 15h às 23h.

—

Dali da Esquina

Bolinho empanado de carne de costela, queijo cheddar, lascas de bacon, maionese e cheiro verde no pão francês crocante. Acompanha molho especial de alho. Rua Padre Agostinho, 439 – esquina com Prudente de Moraes – Mercês – (41) 3329-0895 – Segunda à sábado das 11h30 às 23h.

—

Denver Burger – Mercês

Três bolinhos de carne recheados com queijo, queijo muçarela derretido, maionese artesanal e picles servido no pão baguete. Rua Padre Agostinho , 649 – Mercês – (41) 3327-7070- Segunda das 11h às 14h. Terça a sábado das 11h às 14h e das 18h às 23h. Domingo das 18h às 23h.

—

Edena Ruh Arte Bar

Bolinho de carne com mostarda e recheio de torresmo, muçarela de búfala maçaricado, chimichurri,cheiro verde e maionese caseira servida pão francês. Rua Trajano Reis, 147 – São Francisco – (41) 98865-6002 /98438-4610 (whats)- Segunda das 18h às 22h. Terça fechado . Quarta a sexta das 18h às 22h. Sábado das 18h à 0h. Domingo das 18 às 0h.

—

Green Gate

Bolinho de carne com tempero do chef, queijo cheddar derretido, maionese artesanal, cebolinha verde servido no pão crocante. Acompanha batata frita com tempero especial e molho da casa. Avenida dos Estados , 1214 – Portão – (41) 3505-1840 – Segunda a quarta das 17h às 23h. Quinta das 17h às 23h30. Sexta e sábado das 17h às 0h.

—

Hamburgueria Água Verde

Bolinho de carne bovina com temperos especiais da casa, queijo muçarela, cheiro verde e maionese no pão francês. Acompanham molhos artesanais. Av dos Estados, 630 – Água Verde – (41) 3013-7177 – Segunda a quinta das 18h às 23h. Sexta e sábado das 18h às 23h30.

—

Jabuti

Bolinho de mignon suíno, queijo cheddar, molho barbecue artesanal, cebolas crocantes, maionese artesanal servido no pão bolinha crocante. Acompanha torresminho. Rua Assis Gonçalves, 1506 – Água Verde – (41) 3229-5054 – Segunda a sábado das 17h às 23h30.

—

Kanavial

Bolinho de carne moída de costela com bacon e recheado com muçarela, coberto com queijo provolone e farofinha de bacon, maionese verde a moda da casa e cheiro verde servido no pão francês. Rua Castro, 731 , esquina com Dom Pedro I- Agua Verde- (41) 3242-3762 – Segunda das 16h à 23h. Terça a sexta das 16h às 0h. Domingo das 16h à 22h.

—

Mr. Hoppy – Água Verde

Bolinho especial da casa, fatia de queijo coalho na chapa, maionese, geléia de pimenta no pão francês. Avenida dos Estados, 974 – Água Verde – Terça a quinta das 17h30 às 23h30. Sexta das 17h30 às 0h30 . Sábado das 17h30 às 01h. Domingo das 17h às 23h.

—

Mr. Hoppy – Bacacheri

Bolinho de carne temperado, alface americana, molho especial de maionese com alho e cebola e bacon fatiado em pão de hamburger. Av. Erasto Gaertner 2489 – Bacacheri Fone 3076-1989 – Terça a quinta das 17h30 às 23h. Sexta 17h30 às 1h. Sábado 16h30 à 1h Domingo das 16h30 às 23h.

—

Mr. Hoppy – Bairro Alto

Bolinho de Pernil e linguiça Blumenau defumada, queijo colonial , molho especial de maionese, cebola e verde no pao bolinha. Acompanha vinagrete da casa e fritas. R. José de Oliveira Franco , 1774 – Bairro Alto – Terça a quinta das 17h30 a 00h. Sexta das 17h30 à 01h. Sábado das 15h à 01h. Domingo das 16h às 23h.

—

Mr. Hoppy – Cabral / Boa Vista

Bolinho de carne com tempero especial da casa, muçarela derretido, molho artesanal com cubos de bacon servido no pão bolinha. Rua Estados Unidos, 1565 – Cabral – (41) 98495-7109 – Terça a quinta das 17h30 às 23h. Sexta e sábado das 17h30 às 0h30. Domingo das 17h30 às 22h30.

—

Mr. Hoppy – Derosso

Bolinho de carne com blend especial de temperos da casa, creme de gorgonzola, onion rings crocantes servido no pão bolinha. Rua Francisco Derosso , 1917 – Xaxim – (41) 3618-5166 – Terça a quinta das 17h30 à 0h. Sexta e sábado das 17h30 à 01h.Domingo das 16h30 às 23h.

—

Mr. Hoppy – Ecoville

Bolinho de carne de costela com temperos especiais, molho Ceaser do chef servido no pão d´agua. Rua João Falarz, 1251 – Ecoville- (41) 3797-4000 – Terça a quinta das 17h30 à 0h. Sexta das 16h a 01h. Sábado das 15h à 01h. Domingo das 17h30 às 23h.

—

Mr. Hoppy – Getúlio

Bolinho de carne bovina, com temperos especiais, creme de queijo parmesão, tomate, pão francês regado com manteiga e orégano Acompanha chips de batata doce. Avenida Presidente Getulio Vargas, 3310 – Água Verde -(41) 3023-3310 – Terça a quinta das 17h30 às 0h. Sexta e sábado das 17h30 à 1h. Domingo das 15h30 às 22h30.

—

Mr. Hoppy – Jardim Botânico

Bolinho de costela , creme de queijo gruyere com toque suave de alho e cebola caramelizada servido no pão francês. Rua Roberto Cichon, 21 – Jardim Botânico – Terça a quinta das 17h30 às 23h30. Sexta das 17h30 às 0h30 . Sábado das 17h30 às 01h. Domingo das 17h às 23h.

—

Mr. Hoppy – Jardim das Américas

Bolinho de carne com temperos da casa, queijo muçarela derretido, molho artesanal “secreto”, rúcula fresca servido no pão francês crocante. Avenida Nossa Senhora de Lurdes 426 – Jardim Américas – (41) 3076-8676 – Terça a quinta das 17h30 às 23h45. Sexta e sábado das 17h30 às 0h45. Domingo das 17h às 22h15.

—

Mr. Hoppy – Mateus Leme

Bolinho de costela, crocante por fora, maionese de alho, vinagrete de tomate cebola e cheiro verde, coberto por queijo mozzarella chapeado. Servido no pão francês. Rua Mateus Leme 2530 – Bom Retiro- (41) 3604-5279/ 3608-0608 – Terça a quinta das 17h30 à 0h. Sexta e sábado das 17h30 à O1h. Domingo das 17h30 à 0h.

—

Mr. Hoppy – Pinhais

Bolinho de carne temperado, creme de gorgonzola e manjericão fresco, gorgonzola ralado e tomate servido no pão bolinha crocante. Avenida Jacob Macanhan, 960 – Centro- Pinhais – Terça a quinta das 17h30 à 0h. Sexta e sábado das 17h30 à 01h. Domingo das 17h30 à 0h.

—

Mr. Hoppy – Portão

Bolinho de carne temperado, muçarela, maionese artesanal, cebola flambada ao vinho e cebolinha no pão da casa. Rua Itatiaia 950 – Portão – (41) 3092-0600 – Terça a quinta das 17h30 às 23h30. Sexta e sábado das 17h30 às 0h30. Domingo das 17h30 às 23h30.

—

Mr. Hoppy – Santa Felicidade

Bolinho de carne crocante coberto com queijo provolone, vinagrete especial da casa e maionese verde no pão especial de milho. R. Nicolau José Gravina , 5175 ( trevo da Manoel Ribas) – Santa Felicidade – (41) 3092-1228 – Terça a quinta das 17h30 à 0h. Sexta e sábado das 17h30 à 01h . Domingo das 17h30 à 0h.

—

Mr. Hoppy – São José do Pinhais

Bolinho de carne , molho especial de três queijos( gorgonzola, parmessão e muçarela), bacon caramelizado com chope escuro e maionese servido no pão francês. Rua Verissimo Marques, 1442 – Centro – São José dos Pinhais – Terça a quinta das 17h30 às 23h30. Sexta das 17h30 às 0h30. Domingo das 16h30 às 22h30.

—

Mr. Hoppy – Trajano

Bolinho de carne especial, cream cheese, lemon pepper e tortilha servido no pão francês. Rua Trajano Reis, 144 – São Francisco – (41) 3057-8256 – Terça a quinta das 17h30 às 23h30. Sexta e sábado das 17h30 às 0h30. Domingo das 17h30 às 23h30.

—

Na Casa do Ganso

Bolinho de carne com linguiça Blumenau, bacon picadinho crocante, maionese artesanal, tomate, alface e alface servido no pão grelhado. Rua Jacarezinho 1503 – Mercês – (41) 3014-0401 – Segunda a sábado das 11h45 ás 14h. Terça a sexta das 18h às 22h.

—

Pit Stop Burger

Bolinho de carne bovina, cheddar cremoso, bacon crocante e maionese da casa servido no pão especial com queijo crocante. Acompanha batata frita palito. Rua Professor João Soares Barcelos, 1793- Hauer – (41) 3030-6665 / 99278-6665 whats – Segunda a quinta das 18h às 23h. Sábado das 18h à 0h. Domingo das 18h às 23h.

—

Prefiro Aqui – Santa Villa

Bolinho de carne com tempero especial da casa, maionese artesanal e vinagrete servida no pão artesanal. Acompanha fritas. Rua Francisco Derosso, 809 – Xaxim – Terça a quinta das 18h às 23h. Sexta das 18h à 0h. Sábado das 12h à 0h. Domingo das 12h às 22h.

—

Porks – Iguaçu

Bolinho de pernil suíno e bacon com temperos exclusivos da casa, queijo muçarela derretido, geleia de pimenta e maionese de limão servido no pão francês. Avenida Iguaçu 3919 – Vila Isabel- Terça a quinta das 17h30 à 0h. Sexta das 17h30 à 01h. Sábado das 17h à 01h. Domingo das 17h às 23h.

—

Porks – Museu do Olho

Bolinho de pernil suíno, queijo canastra maçaricado, molho barbecue com cerveja defumada coberto por pururuca de porco , servido no pão francês. Rua Marechal Hermes, 1092 – Centro Cívico – Terça a quinta das 17 à 0h. Sexta das 17h à 01h. Sábado das 14h à 01h. Domingo das 14h às 23h.

—

Porks – Vicente Machado

Bolinho de pernil suíno, queijo canastra maçaricado, molho bbq com cerveja defumada coberto por pururuca de porco , servido no pão francês. Av. Vicente Machado, 642, Esquina com Desembargador Motta – Centro – Terça a quinta das 17h à 0h. Sexta e sábado das 17h à 02h. Domingo das 17h à 0h.

—

Quermesse

Tradicional bolinho de carne – temperado com cebola picadinha sal e pimenta do reino, coberto por creme de cheddar, cebola roxa caramelizada no melaço de cana mineira, coberto cubos de bacon crocante. Servido no pão francês. Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro – (41) 3026-6676 – Terça a sexta das 17h às 2h. Sábado das 12h às 02h. Domingo das 12h à 0h.

—

Quitutto

Bolinho de carne temperado, queijo provolone, maionese aioli e cebolete servido no pão bolinha crocante. Acompanha vinagrete da casa. Avenida dos Estados, 481 – Agua Verde – (41) 3107-3333 – Terça a sexta das 18h à 0h. Sábado das 11h45 às 16h.

—

Silzeus

Dois bolinhos de carne, queijo cheddar, duas fatias de cracóvia, maionese branca, molhos especiais com relish de pepino servido no pão francês. Via Vêneto, 500 – Santa Felicidade – (41) 3077-2953 – Segunda a quinta das 17h à 0h. Sexta das 17h à 1h. Sábado das 12h à 01h. Domingo das 12h às 23h30. Cobra entrada na sexta e sábado a partir das 19h.

—

The Blackbird Pub

Sem foto

Bolinho de carne moida de costela, queijo prato, rúcula, pesto vermelho e manjericão fresco no pão especial. Acompanha a pimenta da casa. Tem opção vegetariana. Rua Barão de Guaraúna, 530 – Alto da Glória – (41) 3043-0656/991925458 whats- Terça a quinta das 18h às 0h. Sexta e sábado das 18h à 01h.

—

Tora Bar

Bolinho de carne e bacon moído , queijo muçarela e cebolinha verde picada servido no pão francês. Acompanha maionese da casa e molho da casa ( opcional). Rua General Setembrino de Oliveira, 121 – Uberaba – (41) 98700-5408 – Segunda a sábado das 18h às 22h. Cobra couvert de quinta a sábado de 5,00.

—

Vapor Burger

Bolinho de carne com temperos especiais da casa, vinagrete com toque de chimichurri e pimenta biquinho, maionese artesanal servido no pão de manteiga. Acompanha fritas de batata doce e vinagrete da casa. Rua Dos Ferroviários, 249 – Loja 02 – Cajuru – (41) 99285-0120 – Segunda à sábado das 18h30 às 23h.

—

Wal Halla – Shopping JocKey Plaza

Bolinho de carne suína e bovina recheada com queijo, crocante de bacon com tempero especial, pesto de hortelã servido no baguete de fermentação mista. Acompanha vinagrete caseiro e pétalas de cebola especial da casa. Rua Konrad Adenauer, 370 – Shopping Jockey Plaza – Piso L2 – Tarumã – Segunda a sexta das 11h às 23h. Sábado das 10h às 23h. Domingo das 11h às 22h.